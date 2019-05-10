Происшествия

Названа причина задержания сотрудника MashГазета.Ru 06:41

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Продюсера телеграм-канала Mash подозревают в подделке документов

Эхо Москвы12:30

Источник: продюсер Mash запрашивал данные о SSJ100 по поддельным документам

РИА Новости06:54

Mash отрицает использование поддельных документов при расследовании аварии SSJ 100

Коммерсантъ05:36

СМИ: против сотрудника Mash возбудили уголовное дело об использовании поддельных документов

Новая газета07:12

Источник: против сотрудника Mash возбуждено дело об использовании поддельных документов

ТАСС04:43

Продюсер Mash задержан за подделку документов ради информации о крушении SSJ-100

Интерфакс04:24

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

РБК03:44
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Происшествия

В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании

Обновлено в 14:15
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Авто

В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей

Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ

Служба безопасности столичного аэропорта Домодедово обнаружила у трансферного пассажира, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны без взрывателя, он был снят с рейса, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с маршрутками

Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Происшествия

ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет

Обновлено в 10:03
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Алена Водонаева объявила о разводе

Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Гаджеты

Прототипы смартфона-слайдера Asus ZenFone 6 показали в Сети

У второго блогера в распоряжении оказался иной прототип того же смартфона.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара

Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Футбол

Юношеская сборная России потерпела третье поражение на Евро-2019

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17).
Обновлено в 14:08
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Политика

Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане

Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Авто

42% в продажах LADA XRAY приходится на Cross-версию

Чаще всего россияне выбирают автомобили в комплектации Luxe, причем в такой комплектации в первые три месяца года купили 1 642 хэтчбека в версии LADA XRAY Cross, а это 60% от всех продаж такой комплектации модели.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400

Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 14:34
Футбол

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:02
Футбол

Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
Обновлено в 14:29
Хоккей

Сборная России победила норвежцев в стартовом матче чемпионата мира

Обновлено в 12:25
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Общество

В Турции оштрафовали Facebook из-за утечки фотографий пользователей

"С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:09
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