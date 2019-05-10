Происшествия
Названа причина задержания сотрудника MashГазета.Ru 06:41
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Авто
Volkswagen показал, как будет выглядеть жизнь с новым ID Buzz
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
Кедми объяснил, почему считает Россию самой неуязвимой страной в мире
Израильский военный и политический эксперт Яков Кедми заявил, что Россия является самой неуязвимой страной в мире со стратегической точки зрения.
Обновлено в 14:21
Футбол
Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»
Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово
В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:16
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Культура
Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено в 15:06
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Общество
Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота
Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Политика
Трамп назвал условие отмены пошлин на китайские товары
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в зависимости от прогресса в переговорах с Китаем США могут отменить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Около Госдумы за одиночный пикет задержан Александр Дельфинов
Дельфинов считает, что уголовное дело Беляевой имитирует борьбу с наркотиками и подменяет понятия.
Обновлено в 12:37
Здоровье
Медики перечислили меры профилактики при астме в летний период
Медики из Американской Ассоциации Лёгких предупредили об обострении астмы в летний период.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Политика
Сергей Пугачев рассказал, как Путин просил взять Доренко на «Третий канал» после увольнения с ОРТ из-за репортажа про «Курск»
Бывший сенатор и бывший работодатель Сергея Доренко в 2001 году на телеканале «Московия» («Третий канал») Сергей Пугачев рассказал о роли Владимира Путина в карьере Сергея Доренко после увольнения с ОРТ.
Обновлено в 12:43
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
Обновлено в 11:21
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО
Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
Обновлено в 12:48
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Происшествия
В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности
Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Общество
В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России
Самый пожилой мужчина России - 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев - умер в пятницу в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ), сообщила ТАСС замглавврача больницы Тамара Касиева.
Обновлено в 15:40