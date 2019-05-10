Происшествия

Названа причина задержания сотрудника MashГазета.Ru 06:41

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Продюсера телеграм-канала Mash подозревают в подделке документов

Эхо Москвы12:30

Источник: продюсер Mash запрашивал данные о SSJ100 по поддельным документам

РИА Новости06:54

Продюсер Mash задержан за подделку документов ради информации о крушении SSJ-100

Интерфакс04:24

Mash отрицает использование поддельных документов при расследовании аварии SSJ 100

Коммерсантъ05:36

Источник: против сотрудника Mash возбуждено дело об использовании поддельных документов

ТАСС04:43

СМИ: против сотрудника Mash возбудили уголовное дело об использовании поддельных документов

Новая газета07:12

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

РБК03:44
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Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

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Обновлено в 01:24
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Около Госдумы за одиночный пикет задержан Александр Дельфинов

Дельфинов считает, что уголовное дело Беляевой имитирует борьбу с наркотиками и подменяет понятия.
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Здоровье

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Медики из Американской Ассоциации Лёгких предупредили об обострении астмы в летний период.
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Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
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Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
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Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Общество

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Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
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Политика

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Бывший сенатор и бывший работодатель Сергея Доренко в 2001 году на телеканале «Московия» («Третий канал») Сергей Пугачев рассказал о роли Владимира Путина в карьере Сергея Доренко после увольнения с ОРТ.
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Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
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Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
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Шоу-бизнес

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Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
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Футбол

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
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Сергей Доренко умер от разрыва аорты

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Происшествия

В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности

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Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

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В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

Самый пожилой мужчина России - 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев - умер в пятницу в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ), сообщила ТАСС замглавврача больницы Тамара Касиева.
Обновлено в 15:40
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