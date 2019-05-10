Происшествия

Названа причина задержания сотрудника MashГазета.Ru 06:41

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Источник: продюсер Mash запрашивал данные о SSJ100 по поддельным документам

РИА Новости06:54

СМИ: против сотрудника Mash возбудили уголовное дело об использовании поддельных документов

Новая газета07:12

Продюсер Mash задержан за подделку документов ради информации о крушении SSJ-100

Интерфакс04:24

Уголовное дело за использование поддельного документа, по некоторым данным, возбуждено против продюсера Mash

Эхо Москвы07:08

Источник: против сотрудника Mash возбуждено дело об использовании поддельных документов

ТАСС04:43

Mash отрицает использование поддельных документов при расследовании аварии SSJ 100

Коммерсантъ05:36

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

РБК03:44
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В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
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