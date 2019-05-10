Названа причина задержания сотрудника MashГазета.Ru 06:41

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.

Шоу-бизнес Соловьев порвал Виторгана за 9 мая Соловьев подкрепил свою мысль примером из традиций еврейского народа, который как известно отмечает свои победы и трагедии, произошедшие много веков тому назад, иногда тысячелетий.

Происшествия У Госдумы задержали активиста после пикета против дела жительницы Урала, заказавшей антидепрессанты из Европы Журналиста, поэта и активиста Александра Дельфинова (Смирнова) задержали у здания Государственной думы, где он проводил одиночный пикет, спустя несколько минут после окончания акции, сообщает корреспондентка «Новой газеты».

Авто Появились первые рендеры универсала Toyota Camry Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.

Происшествия Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.

Политика Трамп заявил, что США «не нужно торопиться» в переговорах с КНР «Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятной манере, и торопиться совершенно не нужно, поскольку сейчас Китай выплачивает пошлины Соединённым Штатам в размере 25% на продукцию и товары стоимостью $250 млрд», — заявил американский лидер.

Общество Постановление ЕСПЧ о незаконности запрета в России гей-парадов вступило в силу 27 ноября ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции, отказав в передаче дела на пересмотр в Большую палату.

Общество Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.

Хоккей Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Политика Глава МИД Японии заявил о расхождениях с Россией по мирному договору Как отметил Коно, в этом году главы внешнеполитических ведомств встречаются третий раз, чтобы провести серьезную дискуссию по вопросам заключения мирного договора на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года.

Происшествия В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".

Политика В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.

Гаджеты В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич» В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.

Происшествия На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Космос Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.

Хоккей ИИХФ изменила формат полуфиналов чемпионата мира-2019 ИИХФ изменила формат определения полуфинальных пар чемпионата мира-2019.

Футбол Ренат Избулатов: «Слоган нашей команды „никогда не сдавайся“» Тренер «Анжи» Ренат Избулатов отметил, что махачкалинцы собираются играть на победу в последних турах чемпионата России.

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Футбол Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи Президент "Урала" Григорий Иванов после ничьей 2:2 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" поставил под сомнение профессионализм судьи Алексея Еськова, передает Sport24.