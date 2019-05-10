Происшествия

Названа причина задержания сотрудника MashГазета.Ru 06:41

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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В отношении продюсера канала Mash, по некоторым данным, возбудили уголовное дело об использовании подложного документа

Эхо Москвы11:09

Источник: продюсер Mash запрашивал данные о SSJ100 по поддельным документам

РИА Новости06:54

Продюсер Mash задержан за подделку документов ради информации о крушении SSJ-100

Интерфакс04:24

Mash отрицает использование поддельных документов при расследовании аварии SSJ 100

Коммерсантъ05:36

Источник: против сотрудника Mash возбуждено дело об использовании поддельных документов

ТАСС04:43

СМИ: против сотрудника Mash возбудили уголовное дело об использовании поддельных документов

Новая газета07:12

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

РБК03:44
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