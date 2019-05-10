Происшествия
Названа причина задержания сотрудника MashГазета.Ru 06:41
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Политика
Дональд Трамп не намерен спешить в торговых переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе, и торопиться с ними не нужно.
Обновлено в 10:24
Общество
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Космос
Ученые установили механизм потери воды Марсом
Международная группа ученых, состоящая из россиян и немцев, провела моделирование и узнала, как и почему Марс регулярно теряет воду.
Обновлено в 08:48
Культура
Игорь Николаев рассказал, в каком удручающем состоянии был Игорь Крутой после операции
Оба в свое время приехали в Москву из провинции: Игорь Николаев — из маленького городка на Сахалине, Игорь Крутой — из маленького городка на Украине.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией
Обновлено в 09:33
Происшествия
На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом
10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике на Гран-при Испании
Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам первых свободных заездов в рамках Гран-при Испании "Формулы-1".
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже
Обновлено в 07:05
Футбол
Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи
Обновлено в 09:00
Общество
Турция оштрафовала Facebook на $271 тыс. за утечку данных
По данным KVKK, компания допустила нарушение правил использования персональных данных, которое затронуло около 300 тысяч турецких пользователей соцсети.
Обновлено в 10:18
Общество
Погибший журналист Сергей Доренко жил и учился в Волгограде
Обновлено в 06:41
Политика
Столтенберг встретится с Порошенко
«В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.
Обновлено в 09:53
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
Обновлено в 08:43
Футбол
«Динамо» и «Ростов» голов не забили
Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:27
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 09:05
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Происшествия
«Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.
Обновлено вчера в 12:28
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
Обновлено в 10:34