Происшествия

Названа причина задержания сотрудника MashГазета.Ru 06:41

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Источник: против сотрудника Mash возбуждено дело об использовании поддельных документов

ТАСС04:43

Источник: продюсер Mash запрашивал данные о SSJ100 по поддельным документам

РИА Новости06:54

СМИ: против сотрудника Mash возбудили уголовное дело об использовании поддельных документов

Новая газета07:12

Mash отрицает использование поддельных документов при расследовании аварии SSJ 100

Коммерсантъ05:36

Продюсера телеграм-канала Mash подозревают в подделке документов

Эхо Москвы12:30

Продюсер Mash задержан за подделку документов ради информации о крушении SSJ-100

Интерфакс04:24

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

РБК03:44
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ИА «Ореанда-Новости» СМИ сообщают, что команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского подготовила президентский указ о роспуске Рады.
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