Происшествия
Названа причина задержания сотрудника MashГазета.Ru 06:41
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Николаев признался, что чуть не погиб вместе с Пугачевой
Певец Игорь Николаев рассказал, что он вместе с Аллой Пугачевой чуть не погиб под колесами автобуса.
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Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Пентагон переведет более 1,5 млрд долларов на стену на границе с Мексикой
Сообщая о выделении средств, Шанахан отметил, что пограничную зону США охраняют более 4 тыс. военных и 19 самолетов.
Обновлено в 13:09
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше
Обновлено в 11:03
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших в мире по версии датской компании AirHelp, заняв шестое место.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Политика
Команда Зеленского подготовила указ о роспуске Рады
ИА «Ореанда-Новости» СМИ сообщают, что команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского подготовила президентский указ о роспуске Рады.
Обновлено в 12:23
Политика
На Украине поругались глава новой церкви и Филарет
Обновлено в 05:37
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Политика
Новую дату инаугурации Зеленского предложили в партии Порошенко
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко предложил новую дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:37
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Хоккей
Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019
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Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
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Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Хоккей
Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.
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Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст снова стали родителями
Ким Кардашьян и Канье Уэст снова стали родителями Суррогатная мать родила паре сына. Семейство Кардашьян празднует пополнение.
Обновлено в 12:59
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
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Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
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Гаджеты
В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»
В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09