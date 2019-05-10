Происшествия
Названа причина задержания сотрудника MashГазета.Ru 06:41
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Обновлено вчера в 19:55
Культура
120 лет со дня рождения Фреда Астера
120 лет назад родился американский актёр, танцор, хореограф и певец Фред Астер.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Хоккей
Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею
Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол
Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»
От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение антироссийских санкций из-за упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 06:33
Политика
Киев ответил на неявку России на трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Амурской области рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Коломойский грозит Ахметову падением доходов при Зеленском
Олигарх Игорь Коломойский предрек самому богатому бизнесмену страны Ринату Ахметову падение доходов при президентстве Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео
По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
Космос
Blue Origin показала лунный посадочный модуль
Обновлено в 05:21
Авто
Самое дорогое купе от BMW показали на снимках
Баварская компания готовится представить в конце июня свою новую модель — BMW 8 Series Gran Coupe.
Обновлено в 04:43
Авто
42% в продажах LADA XRAY приходится на Cross-версию
Чаще всего россияне выбирают автомобили в комплектации Luxe, причем в такой комплектации в первые три месяца года купили 1 642 хэтчбека в версии LADA XRAY Cross, а это 60% от всех продаж такой комплектации модели.
Обновлено вчера в 11:38
Финансы
Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн
Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Происшествия
На Алтае спасатели продолжают искать погибших под лавиной туристов
Спасатели Алтая задействовали для поиска собак (7 кинологических расчётов), на месте работают 30 спасателей из трех регионов – Хакасии, республики Алтай и Алтайского края.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом
Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
Обновлено в 07:27
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Кино
Netflix снимет комедию о «Евровидении»
Сриминговый сервис Netflix хочет снять комедию о песенном конкурсе "Евровидение" с Рейчел Макадамс и Уиллом Ферреллом, сообщает Deadline.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Брухунова разбежались
Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Политика
Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским
По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Авто
Названы самые популярные дизельные внедорожники в России
Обновлено в 01:21
Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26