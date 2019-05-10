Происшествия

Названа причина задержания сотрудника MashГазета.Ru 06:41

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Источник: продюсер Mash запрашивал данные о SSJ100 по поддельным документам

РИА Новости06:54

Mash отрицает использование поддельных документов при расследовании аварии SSJ 100

Коммерсантъ05:36

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

РБК03:44

Источник: против сотрудника Mash возбуждено дело об использовании поддельных документов

ТАСС04:43

Продюсер Mash задержан за подделку документов ради информации о крушении SSJ-100

Интерфакс04:24

Уголовное дело за использование поддельного документа, по некоторым данным, возбуждено против продюсера Mash

Эхо Москвы07:08

Продюсера Telegram-канала задержали в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Lenta.ru05:24
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Общество

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120 лет назад родился американский актёр, танцор, хореограф и певец Фред Астер.
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Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко

В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
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В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
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Хоккей

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Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
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Футбол

Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»

От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Происшествия

Пьяный москвич устроил драку с бортпроводниками на рейсе из Туниса

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Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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Политика

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение антироссийских санкций из-за упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
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Политика

Киев ответил на неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Амурской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
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Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

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Политика

Коломойский грозит Ахметову падением доходов при Зеленском

Олигарх Игорь Коломойский предрек самому богатому бизнесмену страны Ринату Ахметову падение доходов при президентстве Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.
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Происшествия

Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео

По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
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Blue Origin показала лунный посадочный модуль

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Самое дорогое купе от BMW показали на снимках

Баварская компания готовится представить в конце июня свою новую модель — BMW 8 Series Gran Coupe.
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Финансы

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На Алтае спасатели продолжают искать погибших под лавиной туристов

Спасатели Алтая задействовали для поиска собак (7 кинологических расчётов), на месте работают 30 спасателей из трех регионов – Хакасии, республики Алтай и Алтайского края.
Обновлено вчера в 22:42
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Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики

Обновлено в 08:28
Политика

Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
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Автоспорт

Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
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Netflix снимет комедию о «Евровидении»

Сриминговый сервис Netflix хочет снять комедию о песенном конкурсе "Евровидение" с Рейчел Макадамс и Уиллом Ферреллом, сообщает Deadline.
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«Человек, выросший в гарнизонах»: каким запомнился Сергей Доренко

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Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Авто

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Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
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Политика

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
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Авто

Названы самые популярные дизельные внедорожники в России

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Футбол

Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру

Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
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