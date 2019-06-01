Названа причина взрывов на заводе в ДзержинскеРоссийская газета 06:05

Причиной мощных взрывов на дзержинском предприятии "Кристалл", по предварительной информации, стало нарушение технологического процесса производственных работ. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске

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