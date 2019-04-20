Происшествия
Названа причина возникновения пожаров в ЗабайкальеВести.Ru 21:10
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов назвал причину возникновения нескольких пожаров в Забайкалье. Они произошли по вине людей – из-за горевших мусора и порубочных материалов. Как отметил Осипов, человеческий фактор сработал негативно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Забайкалья в связи со степными пожарами просит МЧС усилить группировку спасателей
Интерфакс - Россия11:04
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
Обновлено в 18:00
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено в 19:25
Происшествия
Основного акционера банка «Югра» задержали по делу о растрате
Основной акционер некогда крупного регионального банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:35
Музыка
Сергей Лазарев решил не брать сына на «Евровидение»
Обновлено в 11:55
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа
Армия Израиля нанесла удар по позициям ХАМАС в ответ на стрельбу в секторе Газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:16
Происшествия
Восемь человек погибли по дороге на похороны экс-президента Перу
В салоне находились 68 человек, в результате ДТП восемь из них погибли, еще 49 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:25
Общество
108-летняя американка рассказала о ритуале с вином
Обновлено в 21:40
Театры
Александринский театр и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве
Александринский театра в Петербурге и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут проходить спектакли, фестивали, выставки и мастер-классы по театральному искусству и истории театра.
Обновлено в 11:26
Хоккей
Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Обновлено в 16:20
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Футбол
Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»
«Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».
Обновлено в 15:01
Транспорт
Без права на ошибку: ГИБДД хочет изменить правила сдачи экзамена
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, сообщили в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем
Звезда телесериала "Кухня" сообщила о болезненном расставании с мужем.
Обновлено в 08:12
Религия
21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье
Обновлено в 03:30
Общество
Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире
В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено в 16:30
Энергетика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:43
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено в 20:13
Хоккей
Медведев не верил, что «Авангард» пройдет так далеко
Игрок проигравшего клуба рассказал, что не верил в том, что его "Авангард" сможет пройти так далеко в Кубке Гагарина.
Обновлено в 20:32
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Наука
Медики раскрыли главную причину старения
Обновлено вчера в 21:38