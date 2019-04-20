Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в ЗабайкальеВести.Ru 21:10

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов назвал причину возникновения нескольких пожаров в Забайкалье. Они произошли по вине людей – из-за горевших мусора и порубочных материалов. Как отметил Осипов, человеческий фактор сработал негативно.
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Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Вести.Ru21:10

Губернатор заявил о «пришедших из-за границы» пожарах в Забайкалье

РБК20:49

Фактов мародерства в зоне действия пожаров в Забайкалье не зафиксировано – УМВД

Заб.Ру21:28

Глава Забайкалья отправился в пострадавшие от огня районы

Московский Комсомолец Чита20:30

Врио губернатора Забайкалья назвал причину нескольких пожаров в регионе

ТАСС19:30

Врио главы Забайкалья назвал причину пожаров в регионе

RT на русском20:32

Глава Забайкалья в связи со степными пожарами просит МЧС усилить группировку спасателей

Интерфакс - Россия11:04
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Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

Обновлено в 18:00
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено в 19:25
Происшествия

Основного акционера банка «Югра» задержали по делу о растрате

Основной акционер некогда крупного регионального банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:35
Музыка

Сергей Лазарев решил не брать сына на «Евровидение»

Обновлено в 11:55
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Авто

УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа

Армия Израиля нанесла удар по позициям ХАМАС в ответ на стрельбу в секторе Газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:16
Происшествия

Восемь человек погибли по дороге на похороны экс-президента Перу

В салоне находились 68 человек, в результате ДТП восемь из них погибли, еще 49 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:25
Общество

108-летняя американка рассказала о ритуале с вином

Обновлено в 21:40
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено в 22:33
Театры

Александринский театр и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве

Александринский театра в Петербурге и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут проходить спектакли, фестивали, выставки и мастер-классы по театральному искусству и истории театра.
Обновлено в 11:26
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Обновлено в 16:20
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании

Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Футбол

Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»

«Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».
Обновлено в 15:01
Транспорт

Без права на ошибку: ГИБДД хочет изменить правила сдачи экзамена

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, сообщили в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем

Звезда телесериала "Кухня" сообщила о болезненном расставании с мужем.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Зачем США собираются увеличить военный контингент в Польше

Обновлено в 18:11
Религия

21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье

Обновлено в 03:30
Общество

Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире

В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено в 16:30
Энергетика

«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России

Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:43
Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено в 20:13
Хоккей

Медведев не верил, что «Авангард» пройдет так далеко

Игрок проигравшего клуба рассказал, что не верил в том, что его "Авангард" сможет пройти так далеко в Кубке Гагарина.
Обновлено в 20:32
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Культура

Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Обновлено в 19:25
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменен. Боец попал в больницу

Обновлено в 19:31
Наука

Медики раскрыли главную причину старения

Обновлено вчера в 21:38
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