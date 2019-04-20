Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в ЗабайкальеВести.Ru вчера в 21:10

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов назвал причину возникновения нескольких пожаров в Забайкалье. Они произошли по вине людей – из-за горевших мусора и порубочных материалов. Как отметил Осипов, человеческий фактор сработал негативно.
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Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Вести.Ruвчера в 21:10

Губернатор заявил о «пришедших из-за границы» пожарах в Забайкалье

РБКвчера в 20:49

Осипов обсудил с главой МЧС ситуацию с пожарами в Забайкалье

Заб.Рувчера в 11:04

Глава Забайкалья отправился в пострадавшие от огня районы

Московский Комсомолец Читавчера в 20:30

Врио губернатора Забайкалья назвал причину нескольких пожаров в регионе

ТАССвчера в 19:30

Врио главы Забайкалья назвал причину пожаров в регионе

RT на русскомвчера в 20:32

Глава Забайкалья в связи со степными пожарами просит МЧС усилить группировку спасателей

Интерфакс - Россиявчера в 11:04
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Происшествия

Курьер сервиса «Яндекс.Еда» работал 10 часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек, который работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда», упал замертво с велосипеда после того, как отработал 10 часов без перерыва.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика

Подведены итоги прохождения отопительного сезона в регионах России

Итоги подвели на Всероссийском совещании "Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2018/19 года".
Обновлено вчера в 18:26
Политика

На «Олимпийском» прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие

Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие

В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных

Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 21:07
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 08:15
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

На Сахалине не подтвердили данные Россельхознадзора о подделке молока

Все 13 молокоперерабатывающих предприятия Сахалина проверили после заявления замглавы Россельхознадзора Николая Власова о фальсификации части местной молочной продукции, фальсификата найдено не было, сообщили в субботу РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие

В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»

Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в Мельбурне

В Австралии в госпитале скончался второй пострадавший при стрельбе у ночного клуба Love Machine в городе Мельбурн 14 апреля.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты

Обновлено вчера в 19:10
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено вчера в 11:25
Гаджеты

Робот Apple способен разобрать 200 смартфонов iPhone за час

Компания Apple создала робота Daisy, способного за час разобрать до 200 iPhone для их дальнейшей утилизации и переработки.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Слепой японский моряк пересек Тихий океан на небольшой яхте

Обновлено вчера в 22:56
Общество

Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире

В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено вчера в 09:04
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

В США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера

До публикации генеральный прокурор Уильям Барр повторил основные выводы расследования на пресс-конференции, он отметил, что расследование не установило сговор предвыборного штаба Трампа с Россией, однако, по его словам, подтверждает попытку вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.
Обновлено вчера в 01:52
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля

Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного

Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова резко ухудшилось

В настоящий момент писать все еще находится в коме.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
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