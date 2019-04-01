Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в ЗабайкальеВести.Ru вчера в 21:10

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов назвал причину возникновения нескольких пожаров в Забайкалье. Они произошли по вине людей – из-за горевших мусора и порубочных материалов. Как отметил Осипов, человеческий фактор сработал негативно.
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«Пожары из-за границы»: врио губернатора о ситуации в Забайкалье

Газета.Ruвчера в 22:52

18 человек пострадали в результате пожаров в Забайкальском крае

Эхо Москвывчера в 22:04

Врио губернатора Забайкалья назвал причину нескольких пожаров в регионе

ТАССвчера в 19:30

Названа причина сильных пожаров в Забайкалье

Известиявчера в 21:00

Губернатор заявил о «пришедших из-за границы» пожарах в Забайкалье

РБКвчера в 20:49

Врио главы Забайкалья назвал причину пожаров в регионе

RT на русскомвчера в 20:32

Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Вести.Ruвчера в 21:10
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Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

В результате погибли четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 19:51
Общество

В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов

Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 10:56
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Политика

Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Футбол

«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 06:37
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

В Крыму воссоздали античное вино

Обновлено в 05:25
Авто

Кен Блок демонстрирует свой хардкорный пикап Ford F-150 Raptor

Специально для господина Блока, тюнинг-ателье SVC Offroad модернизировало и без того мощный пикап Ford F-150 Raptor.
Обновлено в 07:30
Происшествия

При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек

Обновлено вчера в 12:33
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину

В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Авто

Главное за неделю: два новых «Мерседеса», минивэн Lexus и большая брутальная Toyota

Прошедшая рабочая неделя была богата на новинки: ведь на эти пять дней пришлось сразу два крупных автосалона – в Шанхае и Нью-Йорке.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

Обновлено в 07:37
Авто

Рассекречен облик парадного кабриолета Aurus

Минобороны России на своей странице в Сети выложило ролик, на котором можно лицезреть парадный кабриолет Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Общество

В России появятся частные кладбища

Обновлено вчера в 00:15
Культура

Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета

Отмечается, что до 20 мая 2019 года ведомство должно представить предложения, которые направлены на расширение в репертуаре театров произведений русского классического музыкального искусства.
Обновлено в 07:11
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Авто

В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили

Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Хоккей

Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею

После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.
Обновлено в 05:49
Общество

Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг

Добавим, изначально работники ЮУМЗа собирались выйти на митинг 30 марта.
Обновлено в 03:40
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