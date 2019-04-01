Происшествия
Названа причина возникновения пожаров в ЗабайкальеВести.Ru вчера в 21:10
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов назвал причину возникновения нескольких пожаров в Забайкалье. Они произошли по вине людей – из-за горевших мусора и порубочных материалов. Как отметил Осипов, человеческий фактор сработал негативно.
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Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
В результате погибли четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Общество
В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов
Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 10:56
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 06:37
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В Крыму воссоздали античное вино
Обновлено в 05:25
Авто
Кен Блок демонстрирует свой хардкорный пикап Ford F-150 Raptor
Специально для господина Блока, тюнинг-ателье SVC Offroad модернизировало и без того мощный пикап Ford F-150 Raptor.
Обновлено в 07:30
Происшествия
При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину
В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Авто
Главное за неделю: два новых «Мерседеса», минивэн Lexus и большая брутальная Toyota
Прошедшая рабочая неделя была богата на новинки: ведь на эти пять дней пришлось сразу два крупных автосалона – в Шанхае и Нью-Йорке.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
Обновлено в 07:37
Авто
Рассекречен облик парадного кабриолета Aurus
Минобороны России на своей странице в Сети выложило ролик, на котором можно лицезреть парадный кабриолет Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Общество
В России появятся частные кладбища
Обновлено вчера в 00:15
Культура
Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета
Отмечается, что до 20 мая 2019 года ведомство должно представить предложения, которые направлены на расширение в репертуаре театров произведений русского классического музыкального искусства.
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Авто
В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили
Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Хоккей
Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею
После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.
Обновлено в 05:49
Общество
Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг
Добавим, изначально работники ЮУМЗа собирались выйти на митинг 30 марта.
Обновлено в 03:40