Происшествия
Врио губернатора Забайкалья рассказал о причинах пожаров в регионеРЕН ТВ вчера в 23:43
Причиной нескольких пожаров, накануне уничтоживших около ста жилых домов в Забайкальском крае, стал человеческий фактор. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Осипов в обращении, которое опубликовала его пресс-служба.
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В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов
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«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
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Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
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Нападающий "Монако" Радамель Фалькао не исключает, что покинет клуб ближайшим летом.
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С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
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В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
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Происшествия
Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде
Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.
Обновлено 17 апреля в 06:34
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
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В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Вице-премьер РФ Борисов и Асад обсудили восстановление экономики Сирии
Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов провел переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом по вопросам восстановления сирийской экономики.
Обновлено в 05:55
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В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
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Александр Беглов спел вместе с Герелло на субботнике
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На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
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20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
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Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест
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Посольство России в США опубликовало доклад о русофобии
Посольство России в США опубликовало доклад о русофобии.
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