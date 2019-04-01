Врио губернатора Забайкалья рассказал о причинах пожаров в регионеРЕН ТВ вчера в 23:43

Причиной нескольких пожаров, накануне уничтоживших около ста жилых домов в Забайкальском крае, стал человеческий фактор. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Осипов в обращении, которое опубликовала его пресс-служба.

Врио губернатора Забайкалья рассказал о причинах пожаров в регионе

Энергетика Белоруссия нашла хлор в российской нефти «Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».

Общество В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».

Политика «Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России «Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека.

Футбол Фалькао не исключил, что покинет «Монако» Нападающий "Монако" Радамель Фалькао не исключает, что покинет клуб ближайшим летом.

Экономика С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.

Политика В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.

Происшествия Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Вице-премьер РФ Борисов и Асад обсудили восстановление экономики Сирии Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов провел переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом по вопросам восстановления сирийской экономики.

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Политика На Украине официально наступил день тишины Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.

Политика В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.

Происшествия Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.

Шоу-бизнес Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.

Автоспорт Макино выиграл квалификацию в «Суперформуле», Маркелов разбил болид В первом сегменте квалификации Маркелов разбил свой болид. Поул завоевал японский пилот TCS Nakajima Racig Тадасуке Макино.

Шоу-бизнес Певица Адель разводится с мужем Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.