Политика

Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»РИА Новости вчера в 18:48

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
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Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине

Известиявчера в 21:14

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Life.ruвчера в 21:03

Украину предупредили о «втором Чернобыле»

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Названа причина возможного повторения «Чернобыля»

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Телеканал 360°вчера в 20:12

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Газета.Ruвчера в 19:40

Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»

РИА Новостивчера в 18:48
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

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Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

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Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

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С 14 по 18 октября 2019 года в Государственном академическом центральном театре кукол имени С.В. Образцова состоится конференция-практикум «Актер в современном сценическом пространстве театра кукол».
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Футбол

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Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
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Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

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Происшествия

Стрельба в синагоге произошла в США

В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
Обновлено вчера в 16:16
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено вчера в 11:22
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Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
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«Транснефть»: Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным

В офисах частных компаний в Самаре идет расследование, направленное на определение причастных к загрязнению нефтепровода.
Обновлено 26 апреля в 13:19
Авто

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Периодически каждый автомобиль требует проведения процедуры полировки фар.
Обновлено вчера в 15:05
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
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В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
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Общество

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Транспорт

В Петербурге к началу лета введут единый проездной билет

В Санкт-Петербурге к началу лета будет введен единый билет для проезда на общественном подземном и наземном транспорте.
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Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
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Шоу-бизнес

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

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В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено 26 апреля в 14:33
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено вчера в 12:09
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Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

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Утвержден порядок проведения диспансеризации

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Обновлено 26 апреля в 09:12
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Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
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Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова

Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
Обновлено вчера в 03:31
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«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка Франции

В серии пенальти лучше выступили футболисты «Ренна», переигравшие оппонентов со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
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