с чего всё началось

Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой. По ее словам, актриса проходила лечение в больнице с июля из-за проблем с легкими.

Политика Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Политика Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Футбол Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом» ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Армия и оружие США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске.

Политика Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Политика На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.

Политика Экс-активист Автомайдана назвал Путина победителем на Украине Президент России Владимир Путин победил на Украине даже без ввода войск.

Армия и оружие В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа.

Политика Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Происшествия В Краснодаре произошла массовая перестрелка Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком.

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Происшествия В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний» Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Политика «Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.

Финансы Банки отказались замораживать счета бизнесменов В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.

Кино «Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".