Названа причина смерти Сергея ДоренкоВедомости 04:05

Происшествия Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.

Хоккей Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.

Финансы Обвал рубля произойдет в ближайшие дни Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Финансы Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.

Наука Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.

Происшествия В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.

Общество Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.

Общество Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».

Происшествия Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12 В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.

Происшествия В Японии в результате землетрясения пострадали два человека В Японии на юго-западном острове Кюсю в результате произошедшего землетрясения пострадали по меньшей мере два человека.

Общество Стивен Сигал оценил главный парад Победы Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.

Гаджеты Смартфон-кирпич: в Samsung придумали странный аппарат Собирается ли компания Samsung создавать коммерческий смартфон с предложенным дизайном, пока не ясно.

Политика Китай примет ответные меры на пошлины США Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.

Армия и оружие В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.

Авто В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Названа точная причина смерти Сергея Доренко «Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.

Культура Юбилей Фреда Астера: пять интересных фактов о жизни танцора и певца 10 мая свой юбилейный день рождения праздновал бы легендарный танцор американских мюзиклов, актер, хореограф и певец Фред Астер.

Футбол Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала» Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.

Хоккей Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Происшествия Кокорин и Мамаев отправятся в колонию Для нападающего «Зенита» Александра Кокорина обвинение попросило 1,5 года колонии общего режима, для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – 1 год и 5 месяцев.