Происшествия

В Москве скончался Сергей ДоренкоИзвестия вчера в 13:21

Российский журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ. По информации журналистов, он умер после ДТП в Москве.
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Сергей Собянин
Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыForbes вчера в 13:41

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Арина Шарапова: Сергей Доренко часто ошибался в людях

Вечерняя Москва07:28

Обзор московских событий в СМИ за 10 мая

Агентство Москвавчера в 23:00

Сергей Доренко скончался после ДТП в Москве

РЕН ТВвчера в 13:21

В Москве скончался Сергей Доренко

РИА Новостивчера в 17:56

Источник: Доренко умер за рулем мотоцикла от остановки сердца

ТАССвчера в 14:12

Что произошло за день: четверг, 9 мая

Интерфаксвчера в 14:02

Журналист Сергей Доренко, по предварительным данным, умер от естественных причин

Эхо Москвы01:15
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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