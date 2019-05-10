Происшествия
В Москве скончался Сергей ДоренкоИзвестия вчера в 13:21
Российский журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ. По информации журналистов, он умер после ДТП в Москве.
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Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыForbes вчера в 13:41
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