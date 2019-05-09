Происшествия

В Москве скончался Сергей ДоренкоИзвестия вчера в 13:21

Российский журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ. По информации журналистов, он умер после ДТП в Москве.
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Сергей Собянин
Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыForbes вчера в 13:41

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Что случилось этой ночью: пятница, 10 мая

Интерфакс02:14

Журналист Сергей Доренко, по предварительным данным, умер от естественных причин

Эхо Москвы01:15

Источник в медицинских кругах назвал предварительную причину смерти Доренко

Вечерняя Москвавчера в 15:26

Источник: Доренко умер за рулем мотоцикла от остановки сердца

ТАССвчера в 14:12

В журналистике Доренко был «волком-одиночкой» – Венедиктов

Москва 24вчера в 15:09

Скончался Сергей Доренко

РЕН ТВвчера в 13:27

В Москве скончался Сергей Доренко

РИА Новостивчера в 17:56
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Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Музыка

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Общество

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Политика

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Шоу-бизнес

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Происшествия

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Общество

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Согласно результатам исследований, люди, которые прибегли к такому способу сбросить вес, получали в каждый прием пищи на 40 калорий меньше остальных.
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Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

Обновлено в 00:54
Футбол

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Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
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Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено 08 мая в 11:02
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд

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Авто

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Футбол

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Происшествия

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Трамп назвал худшего в истории директора ФБР

Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства.
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Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Шоу-бизнес

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37-летняя Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности Наталья Водянова с сыновьями Лукасом и Виктором и дочерью Невой Сама Наталья и ее гражданский муж пока воздерживаются от комментариев.
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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