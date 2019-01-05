Популярный артист Крис Кельми скончался из-за хронического заболевания, о чем сообщили сотрудники морга. Ранее предполагалось, что причиной смерти певца стала алкогольная зависимость, с которой он боролся несколько лет.

с чего всё началось

Специалисты установили точную причину смерти советского и российского музыканта, участника ряда культовых групп Криса Кельми. Как сообщает РЕН ТВ, вскрытие подтвердило наличие у исполнителя цирроза печени. Подтвердилось и то, что у Кельми были проблемы с сердцем, на которые он жаловался.

Происшествия Происшествия Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве Студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили драку в общежитии.

Спорт Спорт Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов

Происшествия Происшествия Как прошла новая акция протеста «желтых жилетов» во Франции Если во властных структурах Франции считали, что движение "желтых жилетов" резко идет на спад, то совершили серьезную ошибку.

Происшествия Происшествия Около Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 Рядом с Филиппинами в акватории моря Сулавеси зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Кино Кино Умер народный артист России Иван Бортник Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался в пятницу вечером на 80-м году.

Происшествия Происшествия Два туриста погибли в результате схода лавины в горах Сочи В горах Сочи в результате схода лавины погибли два человека. Об этом в субботу сообщили в экстренных службах региона.

Общество Общество Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».

Происшествия Происшествия Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО

Армия и оружие Армия и оружие В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).

Происшествия Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Политика Политика Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.

Кино Кино Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище "Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище, похороны пройдут 8 января", – уточнила Апексимова.

Спорт Спорт Саночница Виктория Демченко получила травму при спуске

Происшествия Происшествия Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Транспорт Транспорт Еще 14 станций метро планируют открыть в Москве до конца года

Происшествия Происшествия ДТП в Пензенской области: погибли 4 человека ДТП произошло в субботу, 5 января, на 556 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе.

Спорт Спорт Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски» Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим.

Происшествия Происшествия Пираты захватили моряков у берегов Бенина

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Андрей Аршавин расстался с женой Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.

Кино Кино В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии режиссера Хуциева Кинорежиссер Марлен Хуциев, госпитализированный перед Новым годом, чувствует себя удовлетворительно, сообщил представитель Союза кинематографистов России.

Политика Политика На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.

Футбол Футбол «Спартак» расторг контракт с Самедовым Руководство московского "Спартака" объявило о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Самедовым, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Происшествия Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно Десятимесячный ребенок, спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, снят с аппаратов искусственной вентиляции легких.

Армия и оружие Армия и оружие NBC: США оставят часть войск на юге Сирии на неопределённый срок Соединённые Штаты намерены оставить часть войск в южных районах Сирии на неопределённый срок даже после вывода контингента из северных регионов страны, сообщает NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

Хоккей Хоккей Молодежная сборная России сыграет со Швейцарией в матче за бронзу МЧМ

Происшествия Происшествия Попытка прорыва: «желтые жилеты» в Париже выломали двери министерства Полиция ответила слезоточивым газом: "желтые жилеты" вышли на улицы Парижа Отмечается, что митингующие пытались добраться до официального представителя ведомства Бенжамена Гриво.

Происшествия Происшествия Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.

Происшествия Происшествия В очереди на КПП в Донбассе умерли два человека