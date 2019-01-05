Популярный артист Крис Кельми скончался из-за хронического заболевания, о чем сообщили сотрудники морга. Ранее предполагалось, что причиной смерти певца стала алкогольная зависимость, с которой он боролся несколько лет.

с чего всё началось

По информации "Пятого канала", причиной смерти стало "хроническое заболевание". При этом ранее "Пятый канал" предварительно сообщал, что артист скончался от остановки сердца. Кельми ушел из жизни первого января в возрасте 63 лет.

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