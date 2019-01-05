Шоу-бизнес

Названа причина смерти Криса Кельми
РИА Новости
13:37

По информации "Пятого канала", причиной смерти стало "хроническое заболевание". При этом ранее "Пятый канал" предварительно сообщал, что артист скончался от остановки сердца. Кельми ушел из жизни первого января в возрасте 63 лет.
РИА Новости13:37
с чего всё началось

Стала известна причина смерти Криса Кельми

Популярный артист Крис Кельми скончался из-за хронического заболевания, о чем сообщили сотрудники морга. Ранее предполагалось, что причиной смерти певца стала алкогольная зависимость, с которой он боролся несколько лет.
StarHit.ru09:00

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Названа причина смерти Криса Кельми

РИА Новости13:37

Стала известна причина смерти Криса Кельми

StarHit.ru09:00

Названа официальная причина смерти Криса Кельми

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Сотрудники морга назвали причину смерти Криса Кельми

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Судмедэксперт установил причину смерти Криса Кельми

Телепрограмма09:55

Названа причина смерти Криса Кельми

Экспресс газета09:17

Стала известна точная причина смерти Криса Кельми

РЕН ТВ12:56
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Крис Кельми
Певец
Советский и российский певец, композитор и клавишник. Создатель групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», участник группы «Автограф». Наиболее известные песни: «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и многие другие.
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