Происшествия
Названа причина пожара в соборе Парижской БогоматериБИЗНЕС Online вчера в 16:33
Основную конструкцию и фасад удалось спасти, главные реликвии также не пострадали. Предполагается, что на восстановление Нотр-Дама уйдет до 15 лет. На восстановление собора уже собран 1 млрд евро.
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Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание
Общественное телевидение России17 апреля в 07:00
Стала известна возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Вечерняя Москва17 апреля в 03:06
Французские СМИ назвали возможную причину пожара в соборе Парижской Богоматери
Life.ru17 апреля в 02:15
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Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
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Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
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Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
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В России могут появиться частные кладбища.
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