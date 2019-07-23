Происшествия
Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагереРИА Новости 02:33
Представитель экстренных служб региона назвал РИА Новости вероятную причину пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.
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Один ребенок погибший. Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии, в состоянии комы. Еще один ребенок поступил в Комсомольскую больницу с отравлением угарным газом. Состояние между средней тяжестью и удовлетворительным. Оказывается вся необходимая помощь.
— Сергей Фургал, российский политикВести.Ru 01:45
с чего всё началось
«Размещение предполагало проживание в стационарных помещениях», — сказала Зайцева, чьи слова процитировала пресс-служба правительства Хабаровского края.Телеканал 360°02:40
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Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 15:25
Армия и оружие
Южная Корея выразила протест России из-за «нарушения границы»
Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
У большинства россиян никогда не было татуировок, при этом они не планируют делать их себе в ближайшие пару лет, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Космос
Российские разгонные блоки «Фрегат‑М» отправили в Гвиану
Специалисты НПО Лавочкина отправили разгонные блоки «Фрегат‑М» в Гвианский космический центр (космодром Куру во Французской Гвиане), сообщает 22 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
«Бетис» объявил о переходе Фекира
Обновлено в 01:08
Авто
Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny сразились в гонке по бездорожью
Несмотря на разницу в цене больше, чем в 10 раз, компактный Suzuki Jimny практически не отставал в гонке по бездорожью от Mercedes-AMG G63.
Обновлено в 02:24
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере угурвайского полузащитника
Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Космос
Космонавт усомнился в новом полете американцев на Луну
Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко в интервью НСН усомнился в том, что у США на данный момент есть сверхтяжелый носитель.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
В России стремительно растет количество мигрантов
Больше всего в Россию прибывают из Украины и Армении. Наблюдается снижения притока мигрантов из Белоруссии и Молдавии.
Обновлено вчера в 12:01
Путешествия
Из Екатеринбурга вновь открывают авиарейсы в Доминикану
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Шнуров продолжил стихотворный поединок с Собчак
Ксения Собчак и Сергей Шнуров устроили зимой стихотворную дуэль. Звезды не стеснялись в выражениях в попытке оскорбить друг друга.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Трамп заявил о возможности стереть с лица земли Афганистан за 10 дней
Американский президент Дональд Трамп уверен, что Соединенные Штаты могли бы выиграть войну в Афганистане всего за 7-10 дней.
Обновлено вчера в 16:09
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Наука
Минобрнауки рассмотрит в августе программы развития пяти НОЦ мирового уровня
Представитель министерства науки и высшего образования в субботу, 20 июля, сообщил, что ведомство планирует в августе 2019 года рассмотреть окончательные варианты проектов программ развития пяти научно-образовательных центров мирового уровня, которые создают в РФ в рамках нацпроекта «Наука».
Обновлено 20 июля в 09:11
Политика
Зеленскому предсказали повторение ошибки Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 01:37
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам
В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 22:24
Гаджеты
Представлен самый мощный смартфон в мире
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Гаджеты
Раскрыты отличия между Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+
Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые будут представлены 7 августа.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
На Мареза подали жалобу. Его обвиняют в неуважении властей Египта
По сообщению издания Albawaba, лидера сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияда Мареза обвиняют в неуважении властей Египта.
Обновлено вчера в 22:47