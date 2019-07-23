с чего всё началось

Один ребенок погибший. Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии, в состоянии комы. Еще один ребенок поступил в Комсомольскую больницу с отравлением угарным газом. Состояние между средней тяжестью и удовлетворительным. Оказывается вся необходимая помощь.

Представитель экстренных служб региона назвал РИА Новости вероятную причину пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагере

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

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Армия и оружие Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

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Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

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