Происшествия

Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском краеГазета.Ru вчера в 22:43

Глава Хабаровского края Сергей Фургал назвал предварительную причину пожара в лагере, где погиб один ребенок и еще три получили ожоги.
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Сергей Фургал
Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный.
— Сергей Фургал, российский политикLenta.ru вчера в 21:59

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