Происшествия
Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском краеГазета.Ru вчера в 22:43
Глава Хабаровского края Сергей Фургал назвал предварительную причину пожара в лагере, где погиб один ребенок и еще три получили ожоги.
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Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный.
— Сергей Фургал, российский политикLenta.ru вчера в 21:59
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В Хабкрае работает горячая линия психологической помощи пострадавшим при пожаре в «Холдоми»
PROkhab.ruвчера в 22:32
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Общество
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Обновлено в 01:00
Экономика
ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже его «дочки» на Украине
В пятницу стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций Проминвестбанка.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
Араторе назвал РПЛ сильным чемпионатом
Полузащитник Урала Марко Араторе назвал полезным опытом свое выступление в российском чемпионате.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Политика
Кравчук назвал ошибку Порошенко, с которой может столкнуться Зеленский
Первый украинский лидер Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко, находясь на посту главы государства, допустил ошибку в выстраивании кадровой системы в политике, в результате чего создал бизнес-империю.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Приамурье затопило шахту рудника
Обновлено в 00:03
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске
Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено вчера в 01:30
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов
В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 15:49
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии
Юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua) подтвердил, что его клиент развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Зеленский рассказал, кого видит премьером Украины
Украинский лидер подчеркнул, что не намерен менять свою позицию, хотя она может не понравиться идущим в парламент людям, которые бы хотели занять этот пост.
Обновлено 21 июля в 07:25
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»
Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о разозлившихся из-за трансляции его шоу в Киеве жителей Украины.
Обновлено вчера в 17:16
Наука
Клеточные пластыри восстановят ткань после ишемии
Коллаборация ученых МГУ имени М. В. Ломоносова, ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава РФ и Университета Цин Хуа (Тайвань) разработала высокоэффективный метод восстановления тканей после ишемии и успешно протестировала его на мышах.
Обновлено 21 июля в 05:46
Авто
Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено вчера в 03:49
Общество
В России ужесточат правила ввоза багажа
В России с 19 августа изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено вчера в 02:07
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Космос
Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе
Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено вчера в 01:17
Гаджеты
Смартфоны Lenovo вернутся на российский рынок
Считается, что возвращение смартфонов Lenovo позволит компании снова занять хорошие позиции на рынке среднебюджетных и бюджетных смартфонов.
Обновлено вчера в 05:31
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок
В России с 2012 по 2018 годы производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7-20% в зависимости от категорий.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Гаджеты
В офисе с 7 утра, ездит на на велосипеде: что известно о преемнике Джонни Айва и, возможно, будущем главе Apple
Художник, написавший iPhone: почему Джонатан Айв был так важен для Apple Вот что о нем рассказали Bloomberg действующие и бывшие сотрудники Apple на условиях анонимности: Уильямс приезжает в офис до 7 часов утра и задерживается до позднего вечера.
Обновлено в 00:24
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Баскетбол
Тим Данкан вошел в тренерский штаб «Сан-Антонио»
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49