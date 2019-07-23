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Глава Хабаровского края Сергей Фургал назвал предварительную причину пожара в лагере, где погиб один ребенок и еще три получили ожоги.

Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

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