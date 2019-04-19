Происшествия
Названа причина пожара в Нотр-Дам де ПариToDay News Ufa 03:33
Во Франции правоохранители сообщили представителям СМИ, что наиболее вероятной причиной пожара в Нотр-Дам де Пари стало банальное короткое замыкание. Как сообщил ToDay News Ufa со ссылкой на Associated Press, 15 апреля вечером начался пожар в Нотр-Дам де Пари.
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Короткое замыкание могло стать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери
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