Гаджеты

Названа причина поломок складного Samsung Galaxy FoldИзвестия 13:18

Эксперты iFixit изучили новый смартфон Samsung Galaxy Fold и назвали причины его наиболее частых поломок. Об этом 23 апреля сообщается на сайте американской компании.
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Названы основные причины поломок складных смартфонов Samsung Galaxy Fold

ФАН11:57

Названа причина поломок складного Samsung Galaxy Fold

Известия13:18

Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold

RT на русском12:26

Эксперты назвали причины поломок Samsung Galaxy Fold

РИА Новости13:49

Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

Российская газета10:34

Эксперты назвали возможные причины поломок Samsung Galaxy Fold

Rambler News Service09:58

IFixit назвала возможные причины проблем с дисплеем Galaxy Fold [Обновлено]

3DNews08:15
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Гаджеты

Свежие дорожные карты Intel: не ждите 10-нанометровых настольных процессоров ещё минимум два с половиной года

Компания Intel уже не раз говорила о том, что 10-нанометровые процессоры Ice Lake точно выйдут в конце текущего года.
Обновлено в 13:25
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Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за указа Путина

Запрос о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН направил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко 24 апреля из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенном режиме выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
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В Белоруссии могут приостановить транзит "ядовитой" нефти на экспорт.
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«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону»

«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в перенесенном матче 31-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:3.
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Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
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Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд

Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.
Обновлено в 11:12
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Скончался создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено вчера в 22:03
Политика

Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 09:30
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Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод

Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
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«Планируем поменяться»: Галкин мечтает занять место Нагиева

Обновлено в 13:17
Происшествия

В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление

Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Собчак довела Бузову до припадка

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вывела на эмоции свою коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову.
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Кино

«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России

В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Политика

Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 09:17
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

Обновлено в 15:54
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

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Энергетика

За дешевый бензин нефтяники получат свыше 400 млрд руб. из ФНБ

При ценах на нефть $80 за баррель и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну.
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Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
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В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла

В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

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Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове

"Локомотив" удержал победный счет 2:1 и, набрав 46 очков, занимает второе место. "Ростов" с 35 очками остался на восьмом месте.
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Шоу-бизнес

Анна Семенович показала первые кадры со съемок «Гардемаринов»

Вчера Светлана Дружинина начала съемки очередного эпизода «Гардемаринов» в Крыму.
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Армия и оружие

Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»

Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
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Шоу-бизнес

Анна Снаткина впервые показала лицо дочери

6-летняя Вероника растёт настоящей красавицей. Анна Снаткина впервые представила свою дочь Веронику светскому обществу.
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Транспорт

Засыпавшего ямы на дорогах Омска мальчика с лопаткой позвали на работу

Власти Омска пригласили на работу мальчика, который с помощью лопатки пытался засыпать ямы на дороге одной из улиц города.
Обновлено в 09:05
Политика

Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины

Жителям самопровозглашенных республик Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.
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«Калев» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

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Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
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