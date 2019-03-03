Гаджеты
Названа причина поломок складного Samsung Galaxy FoldИзвестия 13:18
Эксперты iFixit изучили новый смартфон Samsung Galaxy Fold и назвали причины его наиболее частых поломок. Об этом 23 апреля сообщается на сайте американской компании.
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Гаджеты
Свежие дорожные карты Intel: не ждите 10-нанометровых настольных процессоров ещё минимум два с половиной года
Компания Intel уже не раз говорила о том, что 10-нанометровые процессоры Ice Lake точно выйдут в конце текущего года.
Обновлено в 13:25
Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за указа Путина
Запрос о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН направил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко 24 апреля из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенном режиме выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 14:18
Энергетика
В Белоруссии могут приостановить транзит из России «ядовитой» нефти
В Белоруссии могут приостановить транзит "ядовитой" нефти на экспорт.
Обновлено в 16:15
Кино
Девушка ищет отца и разрушает дома в трейлере «Эбигейл»
По сюжету молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону»
«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в перенесенном матче 31-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:3.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Энергетика
Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд
Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.
Обновлено в 11:12
Культура
Скончался создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод
Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление
Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Собчак довела Бузову до припадка
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вывела на эмоции свою коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову.
Обновлено в 14:30
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:54
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Энергетика
За дешевый бензин нефтяники получат свыше 400 млрд руб. из ФНБ
При ценах на нефть $80 за баррель и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну.
Обновлено в 12:44
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Футбол
Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове
"Локомотив" удержал победный счет 2:1 и, набрав 46 очков, занимает второе место. "Ростов" с 35 очками остался на восьмом месте.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала первые кадры со съемок «Гардемаринов»
Вчера Светлана Дружинина начала съемки очередного эпизода «Гардемаринов» в Крыму.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Анна Снаткина впервые показала лицо дочери
6-летняя Вероника растёт настоящей красавицей. Анна Снаткина впервые представила свою дочь Веронику светскому обществу.
Обновлено в 11:30
Транспорт
Засыпавшего ямы на дорогах Омска мальчика с лопаткой позвали на работу
Власти Омска пригласили на работу мальчика, который с помощью лопатки пытался засыпать ямы на дороге одной из улиц города.
Обновлено в 09:05
Политика
Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины
Жителям самопровозглашенных республик Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19