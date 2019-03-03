Гаджеты

Названа причина поломок Samsung Galaxy FoldRT на русском 12:26

Эксперты компании iFixit, которая занимается ремонтом мобильной электроники, рассказали о причинах частых поломок новых складных смартфонов Samsung Galaxy Fold.
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Эксперты назвали причины поломок Samsung Galaxy Fold

РИА Новости13:49

Названа причина поломок складного Samsung Galaxy Fold

Известия13:18

Эксперты назвали возможные причины поломок Samsung Galaxy Fold

Rambler News Service09:58

Названы основные причины поломок складных смартфонов Samsung Galaxy Fold

ФАН11:57

Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

Российская газета10:34

Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold

RT на русском12:26

IFixit назвала возможные причины проблем с дисплеем Galaxy Fold [Обновлено]

3DNews08:15
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Происшествия

Общежитие строителей сгорело на Сахалине

Обновлено в 19:02
Наука

Российская Арктика тает зимой и летом из-за «сезонной памяти»

Обновлено в 12:54
Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Политика

Во Владивостоке встретили Ким Чен Ына

Поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал во Владивосток.
Обновлено в 04:08
Кино

Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ

Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Политика

Сенат Флориды разрешил школьным учителям вооружаться

Сенат законодательного собрания американского штата Флорида одобрил законопроект, разрешающий школьным учителям носить оружие в здании школы, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:42
Экономика

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Политика

Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье

Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Путешествия

Чартеры в Египет могут возобновить в октябре

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено в 18:12
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:05
Здоровье

Широка страна моя: отчего россияне полнеют

По данным Роспотребнадзора, каждая четвертая россиянка (26%) и каждый седьмой россиянин (14%) страдают от избыточной массы тела.
Обновлено в 17:02
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Наука

Доказано существование редкой и аномальной материи

Физики Инсбрукского университета в Австрии получили новое доказательство существования одной из самых экзотических и редких форм материи, демонстрирующей парадоксальные свойства.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике

В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Технологии

«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя

«Яндекс.Такси» проводит тестовые испытания устройства, которое при помощи нейросети сможет выявить признаки усталости у водителей машин.
Обновлено в 10:45
Экономика

Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита

Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе

Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.
Обновлено в 12:33
Общество

Как «делают» погоду в Курской области

Около 200 человек ежедневно трудятся для того, чтобы держать нас в курсе изменений погоды.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Общество

В Японии выплатят компенсацию жертвам принудительной стерилизации

Обновлено в 14:20
Происшествия

Россиянин пошел под суд за домогательства к спящей пассажирке самолета

Гражданину России и США предъявлены обвинения в насильственном сексуальном контакте из-за домогательств к спящей 19-летней девушке на борту самолета.
Обновлено в 19:30
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Общество

Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»

Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 01:00
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

Обновлено в 15:55
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено в 16:57
Политика

МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления

Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Здоровье

Боль в спине может сигнализировать о поражении внутренних органов

К боли в спине может приводить неправильный образ жизни.
Обновлено в 12:50
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
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