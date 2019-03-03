Гаджеты
Названа причина поломок Samsung Galaxy FoldRT на русском 12:26
Эксперты компании iFixit, которая занимается ремонтом мобильной электроники, рассказали о причинах частых поломок новых складных смартфонов Samsung Galaxy Fold.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено в 14:01
Хоккей
«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Вегаса» в седьмом матче
«Сан-Хосе» «горел» 0:3 в седьмом матче четвертьфинала конференции против «Вегаса» на своей площадке к середине третьего периода, но сотворил фантастический камбэк и через четыре минуты уже вёл в счёте.
Обновлено в 02:20
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Хоккей
Кубок Петрова завоевала «Сарыарка»
Со счетом 1:4 завершилась встреча финалистов Кубка Петрова в тюменском дворце Спорта 24 апреля.
Обновлено в 13:28
Политика
Жителям Донбасса для получения паспорта РФ не придётся отказываться от гражданства Украины
Планируется, что жители самопровозглашённых республик Донбасса будут подавать заявления через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР, а рассматривать их будут на территории Ростовской области в течение не более трёх месяцев.
Обновлено в 14:23
Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Общество
Боярский и Эйфман одобрили строительство Арт-парка в Петербурге
Боярский считает, что парк поможет разгрузить Дворцовую площадь, а Эйфман надеется на то, что строительство Дворца танца в Арт-парке начнется в ближайшее время.
Обновлено в 14:50
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле разошлись миром с донецким "Шахтером" в 25-м туре чемпионата Украины.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Экс-замначальника отдела МВД по СКФО попался на попытке мошенничества
Уголовное дело открыто против замначальника отдела ГУ МВД по СКФО Игоря Алюшина, он задержан на Ставрополье по подозрению в покушении на мошенничество.
Обновлено в 14:44
Политика
Снижать тарифы на вывоз мусора разрешил Дмитрий Медведев
Как сообщил глава кабинета министров, в подписанном постановлении заложена возможность пересмотра тарифа по вывозу мусора, который нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты.
Обновлено вчера в 21:04
Футбол
ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»
Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.
Обновлено в 14:27
Футбол
Ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии ПФА
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе
Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
МИД Украины «поражен сменой тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили «смену тона диалога» с РФ по делу о задержанных моряках в ходе провокации в Керченском проливе, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
Родственник рассказала об избиении отца чемпиона по MMA полицейскими
Отец чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау был избит тремя сотрудниками правоохранительных органов 11 апреля.
Обновлено в 14:37
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 апреля, составляет 63,9798 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:47
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Экономика
Россияне массово распродают дачи, не желая платить налоги
Несмотря на большое количество предложений, цены на дачи ползут вверх Россияне стали массово продавать дачи, эксперты связывают это с дачной амнистией и необходимостью платить налог, пишет РБК.
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 11:16
Хоккей
Тренер: Ковальчук и Киселевич сыграют против сборной Латвии
Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил, что хоккеисты Илья Ковальчук и Богдан Киселевич примут участие в матчах против сборной Латвии в рамках Еврочелленджа.
Обновлено в 05:55
Общество
В Петербурге бесплатный проезд в электричках получат больше льготников
Градоначальник надеется, что депутаты к нему прислушаются. Для этого парламент примет поправки в Социальный кодекс Петербурга.
Обновлено 22 апреля в 13:50
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17