Космос

Роскосмос рассказал о причинах переноса пуска «Протона-М»Телеканал 360° 12:08

Запуск космической обсерватории был в очередной раз перенесен из-за негерметичности трубопровода во второй ступени ракеты-носителя «Протон-М». Об этом сегодня рассказал руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
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Источник: запуск «Протона-М» был отложен из-за трещины в трубопроводе

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ТАСС12:25
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