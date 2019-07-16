Космос
Роскосмос рассказал о причинах переноса пуска «Протона-М»Телеканал 360° 12:08
Запуск космической обсерватории был в очередной раз перенесен из-за негерметичности трубопровода во второй ступени ракеты-носителя «Протон-М». Об этом сегодня рассказал руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
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Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
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В Сицилии восстановят разрушенный город-призрак
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Новые измерения постоянной Хаббла только усиливают таинственность
В новом исследовании группа ученых во главе с профессором Чикагского университета, США, Венди Фридман (Wendy Freedman) предложила новый, независимый метод расчета постоянной Хаббла, основанный на измерениях параметров звезд класса красных гигантов.
Обновлено в 20:39
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
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Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
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Обновлено в 16:50
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено в 21:00
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Дженнифер Лопес вышла в свет без макияжа и с полотенцем на голове
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес была поймана фотографами, когда выходила из дома в простом белом свитшоте, без макияжа и с тюрбаном на голове.
Обновлено в 09:39
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"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.
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Экономика
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Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
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Обновлено в 10:31
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В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено в 17:34
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Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил уверенность, что полузащитник Поль Погба может быть мотивирован и дальше выступать за команду.
Обновлено в 22:24
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
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Появились фото подорванной российской «Рыси» в Сирии
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Ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео
Сегодня новый ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео, распространенном в социальной сети.
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Гороскоп на 17 июля: Водолеев ждёт сюрприз, а Девы приманят удачу
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