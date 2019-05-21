Происшествия

Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метроLenta.ru 14:22

Вечером 21 мая три поезда с пассажирами застряли в тоннеле на Солнцевской линии подземки между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». В остановившихся составах находились более тысячи человек. Движение поездов от станции «Раменки» до «Хорошевской» было приостановлено.
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Движение поездов на Солнцевской линии московского метро полностью восстановлено

Интерфакс18:09

Движение в метро Москвы восстановили после сбоя из-за застрявших поездов

РБК18:04

В московском метро продолжают восстанавливать движение после крупного сбоя

РИАМО15:04

Причину ЧП в тоннеле московского метро назовут в течение недели

Вечерняя Москва17:52

Движение поездов на БКЛ метро полностью восстановлено

Агентство Москва17:38

Движение в метро после сбоя полностью восстановили

Москва 2417:35

Движение поездов в московском метро полностью восстановлено после сбоя

ТАСС17:47
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Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию

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Политика

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Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
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Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии во Владимирской области

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Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400

Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
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Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
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Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
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Кремль объяснил повышение зарплат чиновников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о возвращении зарплат сотрудников администрации президента до прежнего уровня, пишет ТАСС.
Обновлено в 08:10
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
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У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
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Футбол

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Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
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Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
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Музыка

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Вратарь сборной Швеции: счастлив, что мне дали сыграть с Россией

Вратарь сборной Швеции Якоб Маркстрём подвёл итоги проигранного матча с Россией (4:7).
Обновлено в 17:22
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