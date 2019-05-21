Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метроLenta.ru 14:22

Вечером 21 мая три поезда с пассажирами застряли в тоннеле на Солнцевской линии подземки между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». В остановившихся составах находились более тысячи человек. Движение поездов от станции «Раменки» до «Хорошевской» было приостановлено.

Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метро

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