Здоровье
Названа причина неудержимого желания ходить в туалет по ночамИзвестия 07:38
Кардиологи из Японии выяснили, почему некоторые люди постоянно просыпаются ночью от никтутрии— неудержимого желания справить нужду. Об этом они рассказали на конференции JCS 2019 в Йокогаме.
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с чего всё началось
Оказалось, что причины тому две — высокое давление или избыток жидкости в организме, вызванный большим количеством употребления соли, отмечает «РИА Новости».Известия07:38
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Посол Австралии в России рассказал о роли Москвы в его жизни
Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.
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ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
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Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
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Больше не «Баунти». Пляжи известного курорта Гоа залило мазутом
Искупаться в «черном золоте» могут теперь туристы в Гоа. Райские пляжи известного индийского курорта окрасились в черный цвет из-за мазута.
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Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
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Снежная лавина сошла в горах Дагестана и попала на видео
Снежная лавина сошла с горах Дагестана минувшим утром. Природное явление сняли на видео жители одного из отдаленных сел республики.
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Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия
Обновлено в 08:38
Происшествия
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Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
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Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
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Мособлдума выключит подсветку здания в рамках акции «Час Земли»
Мособлдума примет участие в 13-й экологической акции "Час Земли" и отключит подсветку здания на один час, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 06:11
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
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Бюджет Санкт-Петербурга выделил на три года для нацпроекта "Образование" 3,8 млрд рублей.
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Солдат с оружием сбежал из воинской части в Тверской области
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В субботу в Барселоне левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию".
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