Названа причина неудержимого желания ходить в туалет по ночамИзвестия 07:38

с чего всё началось

Кардиологи из Японии выяснили, почему некоторые люди постоянно просыпаются ночью от никтутрии— неудержимого желания справить нужду. Об этом они рассказали на конференции JCS 2019 в Йокогаме.

Названа причина неудержимого желания ходить в туалет по ночам

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