Политика

Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды ЭстонииИзвестия 04:35

Заход парусника в эстонские воды был запланирован на 13–14 апреля — за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. Посольство России в Таллине назвало этот запрет «недружественным актом».
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Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии

Известия04:35

Парусник «Седов» не пустили в Эстонию из-за крымских курсантов на борту

РИА Новости04:12

Эстония не пустила российский барк «Седов» из-за курсантов из Керчи на борту

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МИД Эстонии объяснил, почему не пустил в Таллинн российский барк «Седов»

Sputnik Эстония04:02

Парусник «Седов» не пустили в Эстонию из-за крымских курсантов на борту

Аргументы и Факты05:42

В Эстонии запретили заход парусника «Седов» в Таллин

Росбалтвчера в 11:05
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Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции

На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
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Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва

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Общество

Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой

Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
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Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Общество

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В московском метро запустили систему распознавания лиц на турникетах на входе и выходе из подземки.
Обновлено в 05:18
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Политика

Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
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В Еврокомиссии назвали лучший вариант по ситуации с «Северным потоком»

Как сообщало ИА REGNUM, Шефчович назвал положительным отклик России и Украины на предложения Европейской комиссии по продолжению транзита газа в Евросоюз.
Обновлено в 05:47
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца

Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Суд начал рассматривать дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Обновлено в 06:00
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Транспорт

В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года

Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.
Обновлено в 03:13
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue

Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Единоборства

Перед боем с Нурмагомедовым Макгрегор сломал ногу

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор рассказал, что сломал ступню за три недели до боя с Хабибом Нурмагомедовым, который 6 октября 2018 года завершился досрочной победой россиянина.
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Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне

Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
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Общество

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Эксперты оценили жирнокислотный состав жира и выявили его несоответствие молочному в йогурте и простокваше бренда «Рузский», простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино», в кефире «Вкуснотеево».
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Кубица не надеется на положительные изменения в работе болида в Китае

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Кино

Netflix показал тизер нового сезона спасенного им сериала «Люцифер»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Люцифер» за 666 часов до его премьеры, которая запланирована на 8 мая этого года.
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Кино

Творческий провал «Хеллбоя» объяснили скандалами на съемках

Съемки фильма "Хеллбой" сопровождались целой чередой скандалов, участниками которых были режиссер Нил Маршалл, продюсерская команда и исполнитель главной роли Дэвид Харбор.
Обновлено в 04:17
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
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Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном Рунете

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.
Обновлено в 04:28
Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
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Армия и оружие

Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад

Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
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Шоу-бизнес

Алсу отреагировала на слухи о разводе

Журналисты сделали вывод, что речь идет о супруге Алсу.
Обновлено в 05:58
Политика

В Судане произошел военный переворот

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