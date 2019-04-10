Политика
Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды ЭстонииИзвестия 04:35
Заход парусника в эстонские воды был запланирован на 13–14 апреля — за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. Посольство России в Таллине назвало этот запрет «недружественным актом».
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Эстония отказалась впустить российский парусник «Седов» из-за крымских курсантов
Московский Комсомолец04:36
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