Происшествия
Названа причина крушения самолета КачиньскогоГазета.Ru 13:37
Как отмечается, совместные работы были инициированы польской стороной. При этом собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибке экипажа. Ранее сообщалось, что СК предоставил новые данные по крушению самолета Качиньского.
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с чего всё началось
«Польская делегация из семи человек вновь была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся на аэродроме Смоленск (Северный)», — говорится в тексте.RT на русском13:17
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Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 14:53
Происшествия
Спасатели раскрутили старушку: не самая удачная эвакуация
У спасателей не оставалось иного выбора, кроме как продолжить полет с пациенткой под днищем воздушного судна: при попытке посадки она могла зацепить камни и еще сильнее пострадать, а затягивать ее в салон было также опасно — рядом стойки шасси и металл фюзеляжа.
Обновлено в 12:09
Футбол
«Рубин» уволил Курбана Бердыева
Обновлено в 12:29
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Происшествия
МАК полностью реконструировал полет сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет самолета SSJ-100, потерпевшего катастрофу в аэропорте Шереметьево 5 мая, сообщает пресс-служба МАК.
Обновлено в 08:41
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Политика
На Украине сравнили ситуацию в ПАСЕ с кануном Второй мировой
Глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию вокруг возможного возвращения России в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 13:18
Наука
Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов
Обновлено в 13:00
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за монополизации рынка приложений
Сообщается, что разработчики приложений для устройств Apple Дональд Кэмерон и компания Pure Sweat Basketball подали иск к корпорации, обвинив её в монополизации рынка приложений.
Обновлено в 10:39
Политика
Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Политика
США пообещали не использовать энергоресурсы для политического давления
5 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с коллегой из Словакии Петером Пеллегрини предложил Братиславе использовать инфраструктуру республики для подключения к «Северному потоку – 2» и «Турецкому потоку».
Обновлено в 14:01
Происшествия
Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу
Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 12:46
Экономика
Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики
В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Авто
Назвали самые безопасные подержанные автомобили для перевозки детей
Как показал недавний опрос, подавляющее большинство российских водителей ответственно относятся к вопросам безопасности своих детей и всегда используют детское кресло или ДДУ.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили
Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Политика
Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года
Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.
Обновлено в 14:11
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в пакетированных чаях
Обновлено вчера в 05:27
Игры
В GOG вышло дополнение Hellfire для первой Diablo — бесплатно!
В марте в GOG появилась оригинальная Diablo, причём с двумя режимами — классическим и современным.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты более 720 тыс. рублей за долги по ЖКХ
Обновлено в 13:49
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ
В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46