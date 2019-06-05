Названа причина крушения самолета КачиньскогоГазета.Ru 13:37

с чего всё началось

Как отмечается, совместные работы были инициированы польской стороной. При этом собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибке экипажа. Ранее сообщалось, что СК предоставил новые данные по крушению самолета Качиньского.

О чем говорит Смоленск

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