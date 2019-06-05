Происшествия

Названа причина крушения самолета КачиньскогоГазета.Ru 13:37

Как отмечается, совместные работы были инициированы польской стороной. При этом собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибке экипажа. Ранее сообщалось, что СК предоставил новые данные по крушению самолета Качиньского.
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с чего всё началось
«Польская делегация из семи человек вновь была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся на аэродроме Смоленск (Северный)», — говорится в тексте
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RT на русском13:17

Подробнее о событии

СК назвал окончательную причину крушения самолета президента Польши

URA.Ru13:45

Названа причина крушения самолета Качиньского

Газета.Ru13:37

Результаты осмотра обломков упавшего лайнера Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа

ТАСС13:00

Делегация из Польши вновь осмотрела обломки разбившегося под Смоленском Ту-154М

RT на русском13:17

Осмотр фрагментов президентского Ту-154 указывает на ошибку экипажа

Комсомольская правда13:13

Новый осмотр обломков упавшего Ту-154 Леха Качиньского говорит об ошибке экипажа

РЕН ТВ13:12

Польская делегация осмотрела обломки лайнера Качиньского

Московский Комсомолец13:17
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Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 14:53
Происшествия

Спасатели раскрутили старушку: не самая удачная эвакуация

У спасателей не оставалось иного выбора, кроме как продолжить полет с пациенткой под днищем воздушного судна: при попытке посадки она могла зацепить камни и еще сильнее пострадать, а затягивать ее в салон было также опасно — рядом стойки шасси и металл фюзеляжа.
Обновлено в 12:09
Футбол

«Рубин» уволил Курбана Бердыева

Обновлено в 12:29
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Происшествия

МАК полностью реконструировал полет сгоревшего SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет самолета SSJ-100, потерпевшего катастрофу в аэропорте Шереметьево 5 мая, сообщает пресс-служба МАК.
Обновлено в 08:41
Общество

Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 13:19
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Политика

На Украине сравнили ситуацию в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию вокруг возможного возвращения России в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 13:18
Наука

Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов

Обновлено в 13:00
Гаджеты

На Apple подали в суд из-за монополизации рынка приложений

Сообщается, что разработчики приложений для устройств Apple Дональд Кэмерон и компания Pure Sweat Basketball подали иск к корпорации, обвинив её в монополизации рынка приложений.
Обновлено в 10:39
Политика

Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно

Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Политика

США пообещали не использовать энергоресурсы для политического давления

5 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с коллегой из Словакии Петером Пеллегрини предложил Братиславе использовать инфраструктуру республики для подключения к «Северному потоку – 2» и «Турецкому потоку».
Обновлено в 14:01
Происшествия

Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу

Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 12:46
Экономика

Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики

В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Авто

Назвали самые безопасные подержанные автомобили для перевозки детей

Как показал недавний опрос, подавляющее большинство российских водителей ответственно относятся к вопросам безопасности своих детей и всегда используют детское кресло или ДДУ.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили

Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Политика

Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года

Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.
Обновлено в 14:11
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество

Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 11:48
Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в пакетированных чаях

Обновлено вчера в 05:27
Игры

В GOG вышло дополнение Hellfire для первой Diablo — бесплатно!

В марте в GOG появилась оригинальная Diablo, причём с двумя режимами — классическим и современным.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты более 720 тыс. рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 13:49
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ

В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
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Лех Качиньский
Президент Польши (2005—2010), мэр Варшавы (2002—2005), один из лидеров партии «Право и справедливость». Погиб в авиакатастрофе в Смоленске.
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