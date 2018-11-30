Происшествия

Академик РАН Жорес Алферов попал в больницу с подозрением на инсульт
Газета.Ru
09:46

Академик РАН Жорес Алферов попал в больницу с подозрением на инсульт. Источники сообщают, что он был госпитализирован в московскую ЦКБ прямо с совещания. Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алферов переведен в Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:46
с чего всё началось

В Москве госпитализировали Жореса Алферова

По словам источника, российский нобелевский лауреат "госпитализирован с предварительным диагнозом - инсульт". Информацию о госпитализации ТАСС подтвердил помощник Алферова.
ТАСС09:08

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В Москве госпитализировали Жореса Алферова

Коммерсантъ09:14

В Москве госпитализировали Жореса Алферова

ТАСС09:08

В Москве госпитализировали Жореса Алферова

РИА Новости09:00

Нобелевского лауреата Жореса Алферова госпитализировали в Москве

РБК08:59

Академика Алферова срочно госпитализировали

Интерфакс08:43

Источник назвал диагноз госпитализированного Жореса Алферова

ТК Звезда08:58

Врачи не подтвердили инсульт у Жореса Алфёрова

Говорит Москва09:47
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Жорес Алферов
Физик
Советский и российский физик, единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Член КПСС с 1965 года.
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