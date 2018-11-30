По словам источника, российский нобелевский лауреат "госпитализирован с предварительным диагнозом - инсульт". Информацию о госпитализации ТАСС подтвердил помощник Алферова.

с чего всё началось

Академик РАН Жорес Алферов попал в больницу с подозрением на инсульт. Источники сообщают, что он был госпитализирован в московскую ЦКБ прямо с совещания. Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алферов переведен в Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт, сообщает "Интерфакс".

Академик РАН Жорес Алферов попал в больницу с подозрением на инсульт

Происшествия Происшествия Адвокат: суд имеет все основания для изменения меры пресечения Мамаеву

Происшествия Происшествия Криминальный авторитет с сыновьями погиб в ДТП под Челябинском Криминальный авторитет Степан Милованов, известный в узких кругах по прозвищу Степа, оказался одним из погибших в ночном ДТП в Челябинской области.

Происшествия Происшествия В Удмуртии у жилого дома нашли тела двух женщин и ребенка В удмуртском городе Глазове у жилого дома по улице Пехтина нашли тела трех человек.

Происшествия Происшествия Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде Игорь Тальков-младший, сын российского музыканта Игоря Талькова, опроверг информацию о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Происшествия Происшествия В Шереметьево опровергли информацию о постороннем на взлетной полосе Пресс-служба аэропорта Шереметьево опровергла информацию о задержке рейса из-за постороннего человека на взлетно-посадочной полосе.

Происшествия Происшествия В Брюсселе полиция применила водометы против «желтых жилетов» Полиция в Брюсселе применила водометы против вышедших на улицу представителей бельгийского движения "желтых жилетов", сообщает в пятницу телеканал BFM TV.

Происшествия Происшествия На Кубани решили поощрить раненых сотрудников Росгвардии Руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю будет ходатайствовать о поощрении сотрудников, которые пострадали в результате вооруженного нападения в Краснодаре.

Происшествия Происшествия В Ленинградской области нашли тело избитого ребенка

Происшествия Происшествия Второе уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Гатчине По материалам прокуратуры возбуждено второе уголовное дело по статье "Халатность" после взрыва на заводе "Авангард" в октябре в городе Гатчина Ленинградской области.

Происшествия Происшествия Польский суд решил выдать России экс-президента НПО «Космос» Чернякова Польша выдаст России бывшего президента строительной компании НПО «Космос» Андрея Чернякова.

Происшествия Происшествия Следователи завели дело о пытках во «Владимирском централе» Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту пыток заключенных тюрьмы «Владимирский централ».

Происшествия Происшествия Защита бывших полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизы

Происшествия Происшествия Петербурженка провалилась под лед, спасая свою собаку Девушка провалилась под лед в парке 300-летия Петербурга, пытаясь вытащить из воды свою собаку.

Происшествия Происшествия Туристка из России скончалась в индийском Гоа Гражданка России скончалась в больнице индийского штата Гоа 28 ноября.