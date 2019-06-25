Армия и оружие
Названа причина экстренного отступления украинских военных от ЛНРГазета.Ru 13:09
Украинские силовики покидают позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной ЛНР из-за проблем с личным составом и плохих бытовых условий, передает РИА "Новости". В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили, что военные столкнулись с некомплектом личного состава.
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с чего всё началось
ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики покинули позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.РИА Новости11:30
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