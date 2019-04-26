Происшествия
Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНРREGNUM 19:43
Авария на шахте «Схидкарбон» (посёлок Юрьевка, Лутугинский район, ЛНР) произошла из-за взрыва метана, 26 апреля сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник. «На шахте «Схидкарбон» произошёл врыв газа метана», — заявил Пасечник.
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Под землей оказалось 17 шахтеров, тела двоих достали, судьба остальных неизвестна. На сегодняшний день здесь работают подразделения МЧС, спасатели, создан штаб во главе с вице-премьером Олегом Черноусовым, на месте находится премьер Сергей Козлов.
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Экономика
В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:29
Политика
Вашингтон вдвое сократит дипмиссию США в Кабуле
Вашингтон почти вдвое сократит штат дипмиссии США в столице Афганистана.
Обновлено в 22:51
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено в 18:28
Спорт
Калининградский «Локомотив» сыграет против московского «Динамо»
Калининградский «Локомотив» сыграет в финале женской волейбольной Суперлиги против действующего чемпиона и обладатель кубка страны — столичного «Динамо».
Обновлено в 05:55
Финансы
Годовой убыток Центробанка вновь составил 435 млрд рублей
По итогам прошлого года ЦБ получил убыток в размере около 435 млрд рублей.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Технологии
Власти направят ₽28 млрд на разработку криптостойкого оборудования для 5G
Участники проекта Минпромторг разработал проект целевой программы "Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в Российской Федерации на 2019 – 2024 годы", в рамках которой планируется потратить около 28 млрд руб. на создание отечественного оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IoT.
Обновлено в 23:00
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Политика
В «Нафтогазе» признали свою беспомощность без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 21:51
Политика
Небензя назвал предназначение указа о гражданстве для жителей Донбасса
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что необходимость механизма упрощенного предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой продиктована тем, что у них из-за действий Киева сложились невыносимые условия жизни.
Обновлено в 22:08
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Политика
Президент Чехии возложил на Порошенко вину за конфликт в Донбассе
Президент Чехии Милош Земан обвинил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко в отсутствии мира в Донбассе.
Обновлено в 20:28
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Хоккей
Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 11:56
Политика
Путин прибыл в Китай на форум «Один пояс, один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где будет принимать участие во втором форуме "Один пояс, один путь".
Обновлено в 08:55
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Наука
В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода
Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».
Обновлено в 02:43
Политика
Трамп захотел заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружение, в котором могли бы принять участие Россия и Китай, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома США.
Обновлено в 22:14
Происшествия
При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека
В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.
Обновлено в 10:39
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
Обновлено в 21:48
Путешествия
Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон
Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что средняя стоимость одного дня отдыха на полуострове в этом сезоне составит 2,8 тысячи рублей на человека.
Обновлено в 22:49
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29