Происшествия

Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНРREGNUM 19:43

Авария на шахте «Схидкарбон» (посёлок Юрьевка, Лутугинский район, ЛНР) произошла из-за взрыва метана, 26 апреля сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник. «На шахте «Схидкарбон» произошёл врыв газа метана», — заявил Пасечник.
Читать в источнике
Леонид Пасечник
Под землей оказалось 17 шахтеров, тела двоих достали, судьба остальных неизвестна. На сегодняшний день здесь работают подразделения МЧС, спасатели, создан штаб во главе с вице-премьером Олегом Черноусовым, на месте находится премьер Сергей Козлов.
— Леонид ПасечникРЕН ТВ 20:58

Подробнее о событии

Два человека погибли в результате аварии на шахте в ЛНР

Российская газета21:59

СМИ сообщили о гибели 19 человек в результате ЧП в шахте в ЛНР

РЕН ТВ15:34

Судьба 15 горняков шахты в Юрьевке в ЛНР остается неизвестной

Эхо Москвы21:08

Жертвами аварии на шахте в ЛНР стали два человека

ТАСС17:33

МЧС отправило спасателей в ЛНР из-за аварии на местной шахте

РБК15:42

Российских спасателей отправили в ЛНР в связи с аварией на шахте

Интерфакс15:03

Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте

РИА Новости19:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Энергетика

Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»

Обновлено в 18:29
Политика

Вашингтон вдвое сократит дипмиссию США в Кабуле

Вашингтон почти вдвое сократит штат дипмиссии США в столице Афганистана.
Обновлено в 22:51
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено в 18:28
Спорт

Калининградский «Локомотив» сыграет против московского «Динамо»

Калининградский «Локомотив» сыграет в финале женской волейбольной Суперлиги против действующего чемпиона и обладатель кубка страны — столичного «Динамо».
Обновлено в 05:55
Финансы

Годовой убыток Центробанка вновь составил 435 млрд рублей

По итогам прошлого года ЦБ получил убыток в размере около 435 млрд рублей.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Обновлено в 22:36
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено в 10:45
Происшествия

В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета

Обновлено в 22:44
Технологии

Власти направят ₽28 млрд на разработку криптостойкого оборудования для 5G

Участники проекта Минпромторг разработал проект целевой программы "Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в Российской Федерации на 2019 – 2024 годы", в рамках которой планируется потратить около 28 млрд руб. на создание отечественного оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IoT.
Обновлено в 23:00
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Политика

В «Нафтогазе» признали свою беспомощность без российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 21:51
Политика

Небензя назвал предназначение указа о гражданстве для жителей Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что необходимость механизма упрощенного предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой продиктована тем, что у них из-за действий Киева сложились невыносимые условия жизни.
Обновлено в 22:08
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Политика

Президент Чехии возложил на Порошенко вину за конфликт в Донбассе

Президент Чехии Милош Земан обвинил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко в отсутствии мира в Донбассе.
Обновлено в 20:28
Религия

Православные отмечают Великую Пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие

Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам

Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Общество

Артемий Лебедев показал непринятые варианты логотипа «ВКонтакте»

Обновлено в 22:12
Хоккей

Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 11:56
Политика

Путин прибыл в Китай на форум «Один пояс, один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где будет принимать участие во втором форуме "Один пояс, один путь".
Обновлено в 08:55
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено в 14:47
Наука

В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода

Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».
Обновлено в 02:43
Политика

Трамп захотел заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружение, в котором могли бы принять участие Россия и Китай, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома США.
Обновлено в 22:14
Происшествия

При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека

В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.
Обновлено в 10:39
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
Обновлено в 21:48
Путешествия

Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что средняя стоимость одного дня отдыха на полуострове в этом сезоне составит 2,8 тысячи рублей на человека.
Обновлено в 22:49
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное