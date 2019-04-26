Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНРREGNUM 19:43

Под землей оказалось 17 шахтеров, тела двоих достали, судьба остальных неизвестна. На сегодняшний день здесь работают подразделения МЧС, спасатели, создан штаб во главе с вице-премьером Олегом Черноусовым, на месте находится премьер Сергей Козлов.

Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

Экономика В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.

Происшествия Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.

Политика Вашингтон вдвое сократит дипмиссию США в Кабуле Вашингтон почти вдвое сократит штат дипмиссии США в столице Афганистана.

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.

Спорт Калининградский «Локомотив» сыграет против московского «Динамо» Калининградский «Локомотив» сыграет в финале женской волейбольной Суперлиги против действующего чемпиона и обладатель кубка страны — столичного «Динамо».

Финансы Годовой убыток Центробанка вновь составил 435 млрд рублей По итогам прошлого года ЦБ получил убыток в размере около 435 млрд рублей.

Технологии Власти направят ₽28 млрд на разработку криптостойкого оборудования для 5G Участники проекта Минпромторг разработал проект целевой программы "Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в Российской Федерации на 2019 – 2024 годы", в рамках которой планируется потратить около 28 млрд руб. на создание отечественного оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IoT.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика В «Нафтогазе» признали свою беспомощность без российского газа Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа через Украину.

Политика Небензя назвал предназначение указа о гражданстве для жителей Донбасса Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что необходимость механизма упрощенного предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой продиктована тем, что у них из-за действий Киева сложились невыносимые условия жизни.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Политика Президент Чехии возложил на Порошенко вину за конфликт в Донбассе Президент Чехии Милош Земан обвинил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко в отсутствии мира в Донбассе.

Религия Православные отмечают Великую Пятницу Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.

Политика Путин прибыл в Китай на форум «Один пояс, один путь» Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где будет принимать участие во втором форуме "Один пояс, один путь".

Наука В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».

Политика Трамп захотел заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружение, в котором могли бы принять участие Россия и Китай, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома США.

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

Путешествия Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что средняя стоимость одного дня отдыха на полуострове в этом сезоне составит 2,8 тысячи рублей на человека.