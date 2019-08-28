Как отметил Охонько, мировая практика показывает, что 15-минутный полет на аэротакси стоит около $50 за одно пассажирское место. Ранее в этот же день компания «ВР-Технологии» подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

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