Технологии

ИзвестияИзвестияНазвана приблизительная стоимость поездки на аэротакси в Москве

Как отметил Охонько, мировая практика показывает, что 15-минутный полет на аэротакси стоит около $50 за одно пассажирское место. Ранее в этот же день компания «ВР-Технологии» подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
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«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании системы аэротакси

Дождь09:09

Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г

Агентство Москва09:33

«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве

РБК09:28

«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндексом» о создании аэротакси

Коммерсантъ09:43

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей

РЖД-Партнер10:16

«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Ведомости09:10

Аэротакси в Москве смогут летать над руслами рек и ж/д путями

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