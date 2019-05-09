Происшествия

Названа предварительная причина смерти Сергея ДоренкоТК Звезда вчера в 15:20

Известный журналист мог умереть от остановки сердца. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер вследствие остановки сердца, находясь за рулем своего мотоцикла. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских службах.
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Что случилось этой ночью: пятница, 10 мая

Интерфакс02:14

Умер известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко

Эхо Москвы00:00

Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» подтвердил смерть Доренко

РЕН ТВвчера в 13:49

СМИ сообщили о смерти Доренко от естественных причин

РБКвчера в 14:38

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Комсомольская правдавчера в 14:10

Названа предварительная причина смерти Доренко

РИА Новостивчера в 15:03

На «Говорит Москва» подтвердили смерть Доренко

Московский Комсомолецвчера в 14:06
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Политика

Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

Обновлено в 04:52
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия

Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко

В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Виторган прокомментировал свой пост про День Победы

Обновлено в 06:19
Политика

США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В Тамбовской области ребенка насмерть засыпало песком

Следствие возбудило уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика в насыпи с песком в Котовске в Тамбовской области, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 07:54
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Финансы

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Происшествия

Пьяный москвич устроил драку с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 05:19
Общество

«Человек, выросший в гарнизонах»: каким запомнился Сергей Доренко

Обновлено в 05:55
Хоккей

Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею

Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Политика

Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору

Обновлено в 05:59
Общество

Прощание с Евгением Крылатовым пройдет 11 мая в Доме композиторов

Обновлено в 05:46
Политика

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Политика

Киев ответил на неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Германии 9 мая осквернили могилы павших воинов

На советском военном кладбище в Шпремберге в федеральной земле Бранденбург осквернили могилы павших воинов.
Обновлено в 07:58
Наука

В Древнем мешочке обнаружены галлюциногенные вещества андского шамана

Как и во многих древних андских и амазонских культурах, шаманы Тиуанако входили в измененные психические и физические состояния, чтобы общаться с почитаемыми предками и сверхъестественными существами.
Обновлено 07 мая в 09:10
Политика

Госсекретарь США посетит Москву и Сочи с 12 по 14 мая

Государственный секретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Москву и Сочи с 12 по 14 мая, где у него запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и где он рассчитывает, что его примет президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Амурской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Американский самолёт попытался скрыться от российских С-400 в Сирии

Обновлено вчера в 18:35
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Космос

Blue Origin показала лунный посадочный модуль

Обновлено в 05:21
Происшествия

Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти

Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:06
Политика

Австрия объявила лидера арт-группы «Война» в международный розыск

Изначально ордер на арест Воротникова австрийская полиция выдала еще в сентябре 2018 года за незаконный оборот оружия.
Обновлено в 07:05
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

"Аэрофлот" отменил в пятницу, 10 мая, 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус

Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Футбол

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Обновлено в 04:44
Хоккей

IIHF утвердила формат финала ЧМ без послематчевых буллитов

Директорат Международной федерации хоккея (IIHF) в четверг утвердил переход на новый формат проведения овертаймов на чемпионатах мира, финал турнира будет проводиться без послематчевых буллитов.
Обновлено вчера в 13:15
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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