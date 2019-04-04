Происшествия
Названа предварительная причина ДТП с 6 жертвами на трассе М-4 «Дон»ТК Звезда 01:11
По информации ГУ МВД, виновником аварии с шестью погибшими стал водитель микроавтобуса. Предварительной причиной ДТП с шестью погибшими в Подмосковье называется нарушение правил дорожного движения водителем микроавтобуса.
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На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
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