Происшествия

Названа предварительная причина ДТП с 6 жертвами на трассе М-4 «Дон»ТК Звезда 01:11

По информации ГУ МВД, виновником аварии с шестью погибшими стал водитель микроавтобуса. Предварительной причиной ДТП с шестью погибшими в Подмосковье называется нарушение правил дорожного движения водителем микроавтобуса.
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Водитель маршрутки, угробивший шесть человек в ДТП под Москвой, за год получил 10 штрафов за превышение скорости

Комсомольская правда08:20

Видео с места смертельного ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

РЕН ТВ00:12

Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье

Газета.Ru03:21

В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

РБК00:56

Среди погибших в ДТП в Подмосковье был водитель микроавтобуса, столкнувшегося с фурой

ТАСС02:42

Видео с места столкновения микроавтобуса и фуры в Подмосковье

RT на русском03:39

Эксперт призвал установить «черные ящики» на рейсовых автобусах

РИА Новости05:28
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
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Происшествия

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Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

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Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
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Армия и оружие

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Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
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Армия и оружие

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Политика

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Политика

Мособлизбирком прекратил полномочия четырех председателей ТИК

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Протоиерей Димитрий Смирнов назвал малодетность «бичом, который мальчиков превращает в девочек».
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Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
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Происшествия

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Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
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Экономика

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Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
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Энергетика

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На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
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Армия и оружие

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Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова кардинально изменила имидж после расставания с мужем

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Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
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Армия и оружие

В МИД РФ оценили планы НАТО о создании базы в Восточной Европе

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Футбол

Стерлинг купил 550 билетов на матч Кубка Англии ученикам бывшей школы

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