Политика
Названа предполагаемая дата досрочных выборов в РадуВести.Ru 09:45
В воскресенье стала известна возможная дата досрочных выборов в Верховную Раду Украины, сообщает RT. Как стало известно источникам УНН, выборы могут пройти 14 июля.
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Музыка
Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место
Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено в 00:25
Политика
Король Саудовской Аравии созвал саммит арабских лидеров
Планируется, что приглашенные на саммиты лидеры арабских стран обсудят недавние нападения на танкеры, которое произошло в территориальных водах ОАЭ, и станции по перекачке нефти, расположенные в Саудовской Аравии, пишет РБК.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе посетили тематическую вечеринку
В комментарии знаменитость написала, что тематическая вечеринка была посвящена дню рождения их близких друзей.
Обновлено в 14:00
Музыка
Сергей Лазарев вернулся в Москву после «Евровидения»
Обновлено в 13:12
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Теннис
Надаль обыграл Джоковича в финале «Мастерса» в Риме
Обновлено в 12:52
Футбол
Краснодар-2 — Армавир 0:0
«Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью с «Армавиром» в матче 37-го тура ФНЛ.
Обновлено в 13:53
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Политика
Порошенко объяснил свое решение остаться в политике
Действующий президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что не уйдет из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО.
Обновлено в 13:15
Футбол
«Краснодар» гарантировал себе выход в Лигу чемпионов
Обновлено в 11:51
Космос
Мы все умрем. Столкновение с астероидом
Мелкие астероиды сгорают в атмосфере, но столкновение с большими объектами чревато глобальной катастрофой.
Обновлено в 05:34
Футбол
«Ростов» обыграл «Зенит» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти
«Ростов» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче предпоследнего, 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Ирина Пегова опубликовала фото со своей дочерью
Ирина Пегова опубликовала фото с Татьяной в Instagram, получив много лестных слов в свой адрес.
Обновлено в 11:51
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Космос
Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле
Астероид Ультима Туле (Ultima Thule - по латыни "Крайний предел"), обозначенный в астрономических каталогах как объект 2014MU69, возник на ранних этапах формирования Солнечной системы в результате "мягкого соударения" двух тел.
Обновлено 17 мая в 05:11
Экономика
Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку
Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
Обновлено в 08:46
Футбол
Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи
Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
Обновлено в 07:00
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Общество
В Кронштадте восстановили первый советский морской робот
Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.
Обновлено в 07:29
Футбол
Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35
Музыка
Все из-за Мадонны: флаг Палестины показали на «Евровидении»
Обновлено в 09:13
Космос
Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.
Обновлено в 08:39
Политика
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых
Обновлено в 13:21