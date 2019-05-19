Политика

Названа предполагаемая дата досрочных выборов в РадуВести.Ru 09:45

В воскресенье стала известна возможная дата досрочных выборов в Верховную Раду Украины, сообщает RT. Как стало известно источникам УНН, выборы могут пройти 14 июля.
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СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле

Российская газета08:10

СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в Раду

РБК07:53

Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ

Газета.Ru06:05

СМИ: Досрочные выборы в Раду могут назначить на 14 июля

RT на русском05:59

СМИ: на Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Верховную раду

ТАСС05:38

Стала известна возможная дата досрочных выборов в Раду

Московский Комсомолец06:49

Досрочные выборы в Верховную Раду могут состояться 14 июля

Говорит Москва06:01
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
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Планируется, что приглашенные на саммиты лидеры арабских стран обсудят недавние нападения на танкеры, которое произошло в территориальных водах ОАЭ, и станции по перекачке нефти, расположенные в Саудовской Аравии, пишет РБК.
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«Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью с «Армавиром» в матче 37-го тура ФНЛ.
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Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
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Порошенко объяснил свое решение остаться в политике

Действующий президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что не уйдет из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО.
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«Ростов» обыграл «Зенит» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти

«Ростов» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче предпоследнего, 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Ирина Пегова опубликовала фото со своей дочерью

Ирина Пегова опубликовала фото с Татьяной в Instagram, получив много лестных слов в свой адрес.
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Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
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Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
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Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.
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Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.
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Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

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