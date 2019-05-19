Названа предполагаемая дата досрочных выборов в РадуВести.Ru 09:45

В воскресенье стала известна возможная дата досрочных выборов в Верховную Раду Украины, сообщает RT. Как стало известно источникам УНН, выборы могут пройти 14 июля.

Музыка Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.

Политика Король Саудовской Аравии созвал саммит арабских лидеров Планируется, что приглашенные на саммиты лидеры арабских стран обсудят недавние нападения на танкеры, которое произошло в территориальных водах ОАЭ, и станции по перекачке нефти, расположенные в Саудовской Аравии, пишет РБК.

Шоу-бизнес Вера Брежнева и Константин Меладзе посетили тематическую вечеринку В комментарии знаменитость написала, что тематическая вечеринка была посвящена дню рождения их близких друзей.

Политика Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.

Футбол Краснодар-2 — Армавир 0:0 «Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью с «Армавиром» в матче 37-го тура ФНЛ.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Политика Порошенко объяснил свое решение остаться в политике Действующий президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что не уйдет из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО.

Космос Мы все умрем. Столкновение с астероидом Мелкие астероиды сгорают в атмосфере, но столкновение с большими объектами чревато глобальной катастрофой.

Шоу-бизнес Ирина Пегова опубликовала фото со своей дочерью Ирина Пегова опубликовала фото с Татьяной в Instagram, получив много лестных слов в свой адрес.

Космос Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле Астероид Ультима Туле (Ultima Thule - по латыни "Крайний предел"), обозначенный в астрономических каталогах как объект 2014MU69, возник на ранних этапах формирования Солнечной системы в результате "мягкого соударения" двух тел.

Экономика Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.

Футбол Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.

Музыка Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.

Общество В Кронштадте восстановили первый советский морской робот Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.

Шоу-бизнес Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.