Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливеГазета.Ru вчера в 14:48

с чего всё началось

США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua". Об этом рассказал изданию источник из числа американских экспертов.

Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе

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