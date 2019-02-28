Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливеГазета.Ru 14:48

США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua". Об этом рассказал изданию источник из числа американских экспертов.

Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе

Политика СБ ООН не принял российский проект резолюции по Венесуэле Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией резолюцию по ситуации в Венесуэле.

Армия и оружие Минобороны: системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время "Замечу, что в 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время", - сказал генерал.

Общество В России вступает в силу обязательная маркировка табачных изделий Обязательная цифровая маркировка табачных изделий вступает в силу в России с 1 марта 2019 года.

Политика Трамп требовал предоставить своему зятю доступ к гостайне Президент США Дональд Трамп требовал допустить своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера к секретной информации.

Происшествия Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.

Экономика Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7 Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS.

Политика В Сети появилось видео, как Порошенко ущипнул мужчину за нос В Сети появилось видео, на котором, президент Украины Петр Порошенко щипает за нос мужчину.

Происшествия СКР проведет проверку после нападения на отставного генерала в Москве Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СКР по Москве провести доследственную проверку по факту нападения на бывшего замминистра промышленности, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова.

Энергетика WSJ: Венесуэла увеличила экспорт нефти в Европу из-за санкций США Венесуэла наращивает экспорт сырой нефти в страны Европы и Индию из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Политика Ким Чен Ын на саммите в Ханое просил о частичной отмене санкций Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем в Ханое саммите просил США частично отменить санкции, а не снимать их все.

Армия и оружие Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана Пакистанские летчики на американских многоцелевых истребителях F-16 не сумели "перекружить" индийских противников, пилотировавших российские Су-30МКИ, в ходе воздушного боя в среду, 27 февраля, на границе Индии и Пакистана.

Происшествия В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.

Технологии Страны БРИКС создадут единую платежную систему Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) разрабатывают единую платежную систему под названием BRICS Pay.

Политика Россия в ОБСЕ заявила о завершении интеграции Крыма Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.

Политика США объявили награду за информацию о местонахождении сына бен Ладена США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене - сыне основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, сообщил глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента Майкл Эванофф.

Экономика Медведев: неработающие пенсионеры получат доплаты до 1 июля По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в правительстве рассчитывают, что соответствующие поправки будут приняты Госдумой в эту весеннюю сессию с тем, чтобы пенсионеры получили положенные им доплаты до 1 июля 2019 года.

Культура Агутин пожаловался, что не получил звание народного артиста к юбилею Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народный артист" не должно присуждаться десятками и сотнями, оптимально присуждать не более пяти званий в год.

Происшествия Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье В результате инцидента погибли два человека. Крушение произошло в районе садового товарищества "Отдых".

Происшествия Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.

Транспорт Вступил в силу закон о лицензиях на автобусные перевозки Заказные автобусные перевозки вновь стали незаконными без лицензии. Соответствующий документ вступил в силу 1 марта 2019 года.

Культура Умерла звезда сериала «Нашествие» актриса Лиза Шеридан В США на 45-м году жизни скончалась актриса Лиза Шеридан, сыгравшая в ряде популярных сериалов, таких как "Нашествие" и "Менталист".

Авто ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.