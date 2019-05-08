Экономика

Названа польза нацпроекта для экономики в 2019 годуLenta.ru 11:12

Рост производительности труда в России составит 1,4 процента в 2019 году. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС. По его словам, это произойдет благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
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Силуанов сообщил о росте производительности труда благодаря нацпроекту

Экономика сегодня10:12

Названа польза нацпроекта для экономики в 2019 году

Lenta.ru11:12

Силуанов анонсировал рост несырьевого экспорта и производительности труда в 2019 году

Вести.Финанс10:33

Силуанов: в 2019 году российский несырьевой экспорт может достигнуть 160 млрд долларов

Парламентская газета11:44

Силуанов заявил, что производительность труда в РФ в 2019 г. вырастет на 1,4%

Будущее России. Национальные проекты10:49

Силуанов: производительность труда в РФ в 2019 году вырастет на 1,4% благодаря нацпроекту

ТАСС10:18

Силуанов прогнозирует рост российского несырьевого экспорта

News.ru10:17
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

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Общество

На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц

Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
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Лидер «Океана Эльзы» собрался баллотироваться в Раду

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подтверждает свои намерения всерьез заняться политикой.
Обновлено в 12:00
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Медики рассказали о главных причинах, способных вызывать рак кожи у человека. Они также дали свод рекомендаций по защите от заболевания.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В Бурятии федеральный судья покончил с собой в гараже суда

Тело федерального судьи нашли в среду утром в гараже Прибайкальского районного суда.
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Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
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Анна Седокова опубликовала откровенное видео в купальнике

На видео можно заметить, как Анна Седокова в откровенном купальнике позирует в разных ракурсах перед камерой, а потом ныряет в бассейн.
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Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

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Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Авто

Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше

Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
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Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Хоккей

Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:37
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Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Гаджеты

Huawei избавится от выреза в дисплее

Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Таисия Повалий резко помолодела в новом образе

Большинство песен, которые войдут в новый альбом, если не все, записываются на украинском языке.
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Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии

Обновлено в 12:25
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Экономика

Счетная палата увидела трудности в реализации национальных проектов

"Результаты нашего анализа позволяют сделать достаточно жесткий вывод на сегодняшний день, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов содержит серьезные риски к достижению поставленных национальных целей",- заявила Чистова на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 11:31
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Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Обновлено в 09:30
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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