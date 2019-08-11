Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»Известия 18:43
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика, пишет ТАСС. Итоги конкурса объявили 10 августа в финале, прошедшем в Московском культурном фольклорном центре. Отмечается, что в номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерово.
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Происшествия
При стрельбе в норвежской мечети россияне не пострадали
При стрельбе в норвежской мечети россияне не пострадали.
Обновлено в 19:31
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено 08 августа в 23:33
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено в 10:57
Общество
Опасная деталь на снимке школьницы чуть не погубила ее
Брук встала около дерева, и женщина сделала пару снимков, а затем пришла в ужас. Мать заметила на дереве рядом с дочерью огромную змею.
Обновлено в 20:15
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Футбол
«Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.
Обновлено в 22:48
Происшествия
На заводе биотоплива в Бразилии произошел взрыв
В бразильском штате Сан-Паулу произошел взрыв резервуара с этанолом на заводе по производству биотоплива, передает ТАСС.
Обновлено в 22:44
Политика
Эрдоган заявил о непризнании Крыма российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено 08 августа в 00:26
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено в 05:29
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Политика
Суд в Тбилиси назначил залог в отношении экс-гендиректора «Рустави 2»
Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.
Обновлено в 18:32
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Экономика
В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком
Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Футбол
«Марсель» Виллаш-Боаша уступил «Реймсу» на старте чемпионата Франции
«Марсель» на своем поле проиграл «Реймсу» в рамках первого тура нового сезона чемпионата Франции.
Обновлено в 13:24
Футбол
«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежного первенства
Состоялся матч 5-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Обновлено в 11:03
Хоккей
Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел испытания «нового оружия»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании «нового оружия». Об этом сообщает агентство KCNA.
Обновлено в 21:48
Общество
Высший уровень пожарной опасности объявлен в Греции
Обновлено в 01:44
Теннис
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 22:10
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Происшествия
В Ватикане задержан угрожавший поджечь себя мигрант из Ирака
Итальянская полиция задержала выходца из Ирака, который угрожал себя поджечь близ площади Святого Петра в Ватикане.
Обновлено в 22:05
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Авто
Вот почему названия моделей Aston Martin начинаются с буквы «V»
Оказывается, буква V несет в себе определенный и очень важный смысл – именно с V начинаются имена моделей автопроизводителя, которые обладает исключительной и очень высокой производительностью.
Обновлено в 13:05