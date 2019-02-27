Происшествия

Названа основная причина смертности женщин в РоссииРИА Новости 01:07

От внешних причин (несчастных случаев, нападений и ДТП) погибли 15,8 тысячи человек. По данным Росстата, всего в 2017 году в России умерли 82,6 тысячи женщин трудоспособного возраста. Ранее стало известно, что главная причина мужской смертности в России — болезни системы кровообращения.
Читать в источнике
с чего всё началось

Названа главная причина смертности женщин в России

Всего в 2017 году умерли 82,6 тыс. женщин трудоспособного возраста. Ранее стало известно, что основной причиной смерти мужчин в России являются болезни системы кровообращения. Из-за этого в 2017 году скончались 102 тыс. российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).
RT на русском00:00

Подробнее о событии

Названа главная причина смерти российских женщин

Российская газета01:49

Названа основная причина смертности женщин в России

РИА Новости01:07

В России назвали главную причину женских смертей

URA.Ru01:00

В Росстате рассказали, от чего чаще всего умирают российские женщины

Православие и Мир01:32

Стала известна основная причина смерти российских женщин

Газета.Ru00:31

Названа главная причина смертности женщин в России

RT на русском00:00

Росстат назвал основную причину смерти мужчин трудоспособного возраста

РБК22 февраля в 07:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:17, Ашберн
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

Обновлено в 02:34
Экономика

Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Госпитализирован пародист Песков

Обновлено в 02:50
Музыка

Украина может отказаться от участия в «Евровидении-2019»

Украина может отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году после скандала с победительницей национального отбора певицей Maruv.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

В Иркутской области аварийно сел Ан-12

Обновлено в 02:28
Общество

Леонардо ди Каприо выступил против «китовой тюрьмы» в Приморье

Обновлено в 02:45
Происшествия

В ходе КТО в Нальчике ликвидирован боевик

Обновлено вчера в 23:58
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, благодаря которой пользователей не смогут добавлять в групповые чаты без их согласия, сообщает портал Akket.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Третьеклассники устроили массовую драку в московской школе

В Москве произошла массовая драка школьников, сообщает 27 февраля телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 03:04
Экономика

Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Кобылкин рассказал об оценке ООН заявки России на шельф в Арктике

Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) во время предварительных обсуждений высоко оценили уровень проработки заявки России на расширение шельфа в Арктике.
Обновлено в 02:29
Политика

Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Япония выразила протест России из-за визита Сергея Иванова на Курилы

Обновлено в 01:44
Политика

В России возбудили дело против следователя СБУ и украинского прокурора

СК возбудил уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины и украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 01:21
Общество

Минобрнауки предложило узаконить высшее самообразование

В Минобрнауки планируют в 2019 году разработать поправки, узаконивающие высшее самообразование.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Россия и Сирия потребовали от США вывести военных из Сирии

Россия и Сирия призывают США вывести с сирийской территории свои военные формирования.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьми

Обновлено в 00:32
Экономика

В «Восточном» рассказали о сумме исков к Baring Vostok

Общая сумма исков банка "Восточный" к инвестиционному фонду Baring Vostok в полтора раза выше размера его требований к банку.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Экс-боец клуба ММА застрелен в кафе в Ивановской области

Следователи разыскивают причастных к убийству в ночь на 24 февраля в одном из кафе города Тейково Ивановской области бывшего бойца местного клуба ММА Ахмеда Гасанова, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 02:30
Политика

В США опубликован проект закона об антироссийских санкциях

Обновленный законопроект о дополнительных санкциях в отношении России опубликован на сайте Конгресса США.
Обновлено в 02:32
Политика

Лавров заявил о попытках США создать предлог для вторжения в Венесуэлу

Россия наблюдает «беспардонные попытки» США искусственно создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу.
Обновлено в 03:02
Политика

NBC: Трамп одобрил кибератаку против России

Президент США Дональд Трамп лично одобрил действия американского кибернетического командования против российского "Агентства интернет-исследований" (IRA).
Обновлено вчера в 21:46
Футбол

Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Сжегших верблюдов «для укрепления России» привлекут за живодерство

В Иркутской области прокуратура направила в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела результаты проверки инцидента, связанного с ритуальным сожжением пяти верблюдов, передает ТАСС в среду, 27 февраля.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Военные ЛНР задержали украинского диверсанта

Обновлено вчера в 23:44
Общество

Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS

Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено вчера в 17:28
Общество

В Москве атмосферное давление приблизится к рекордно низким значениям

Атмосферное давление в Москве в четверг приблизится к рекордно низким значениям, в середине дня барометры покажут около 725 миллиметров ртутного столба, сообщается на портале "Метеновости" в среду.
Обновлено в 02:27
Общество

Безопасность детей в интернете будет усилена

В Госдуму внесли законопроекты, призванные усилить наказание за информацию в интернете, причиняющую вред здоровью детей и их психике.
Обновлено в 00:57
Здоровье

Скворцова призвала изменить идеологию организации медицинской помощи

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для увеличения продолжительности жизни в России необходимо изменить идеологию.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Ракетчики ЗВО проведут учения в Астраханской области

Обновлено в 02:24
Главное