Почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в нашей стране умирает от новообразований (23,8 процента). Еще почти столько же, 22,9 процента, от болезней системы кровообращения. Третье место в этом печальном рейтинге занимают внешние причины - 19,2 процента.

с чего всё началось

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