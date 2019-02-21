Названа основная причина смерти российских мужчинНИА-Хакасия 01:39

Всего в 2017 году в России умерли 317,5 тыс. мужчин трудоспособного возраста. 7 февраля министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.

с чего всё началось

Главной причиной смерти представителей сильного пола в России стали заболевания системы кровообращения. Так, в 2017 году от подобных заболеваний умерло 102 тыс. мужчин в возрасте от 16 до 29 лет. Среди распространенных заболеваний присутствует инсульт и инфаркт миокарда.

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