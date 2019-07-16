Космос

«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещинойФедералПресс 00:46

Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
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Источник: запуск «Протона-М» был отложен из-за трещины в трубопроводе

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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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