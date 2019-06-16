Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего видаРоссийская газета вчера в 23:49

Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на британских исследователей. Также было отмечено, что для хорошего сна следует укладываться спать в 21:45, а просыпаться около семи утра.

Футбол «Барселона» нацелена на вошедшего в историю АПЛ игрока Четвёртого мая молодой футболист, взращенный в системе "дачников", стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил на поле в рамках высшего английского дивизиона.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Футбол «Бавария» хочет арендовать Бэйла у «Реала» В услугах 29-летнего валлийца заинтересована «Бавария», которая готова арендовать футболиста, утверждает The Sun.

Здоровье Томский губернатор поздравил с праздником медицинских работников Губернатор Сергей Жвачкин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов здравоохранения Томской области.

Происшествия В Брянске пассажирский поезд потерял вагон Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Политика Крымчане анонимно расскажут о целя поездок на Украину Власти Украины планируют анонимное анкетирование жителей Крыма на тему целей их поездок в страну, сообщает "Униан".

Экономика Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.

Хоккей «Питтсбург» обменял Мяяттю в «Чикаго» Как сообщает пресс-служба лиги, защитник Олли Мяяття перешёл в «Чикаго», а «Питтсбург» получил форварда Доминика Кахуна и пик пятого раунда драфта-2019.

Происшествия Власти Пензенской области погасят кредит погибшего в массовой драке Массовая драка произошла в четверг, один человек погиб, еще один попал в реанимацию.

Происшествия В Домодедове женщина зарезала мужчину в ходе застолья В подмосковном Домодедове было совершено убийство на бытовой почве. Женщина зарезала своего собутыльника.

Общество В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.

Кино В Италии умер режиссер «Укрощения строптивой» Франко Дзеффирелли В Риме на 97-м году жизни умер режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Здоровье В Новосибирске нянечка детсада умерла от опасной инфекции Накануне в Дзержинском районе Новосибирска умерла младший воспитатель детсада №262.

Политика Индия ввела ввозные пошлины на американские товары Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.

Космос На Марсе обнаружен вырезанный в стене образ рептилии Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках NASA с Марса выгравированный в стене образ рептилии.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкую клубнику Сладость клубники можно выявить по черенку: если листки прилегают к ягоде плотно, то она с кислинкой; если есть расстояние - ягода сладкая.

Гаджеты Монитор BenQ GL2780 получит режим «электронной бумаги» Монитор BenQ GL2780 имеет разрешение 1920 на 1080 точек при матрице с технологией TN.

Армия и оружие Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.