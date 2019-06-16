Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего видаРоссийская газета вчера в 23:49

Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на британских исследователей. Также было отмечено, что для хорошего сна следует укладываться спать в 21:45, а просыпаться около семи утра.
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