Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность снаRT на русском вчера в 21:14
Британские учёные выяснили, какой должна быть оптимальная продолжительность сна для сохранения красоты и хорошего самочувствия. Об этом сообщает издание The Mirror. По мнению учёных, некоторые люди могут не лучшим образом выглядеть по утрам из-за неправильно подобранного режима сна.
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Ученые назвали оптимальную продолжительность сна для внешней привлекательности
Актуальные Новостивчера в 09:44
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:00, Вашингтон
Политика
Индия введёт пошлины на ряд товаров из США
Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Обновлено вчера в 20:46
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия
Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
Обновлено в 02:43
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Вратарь сборной России Сослан Джанаев женился. Супругой футболиста стала Кристина Черчесова.
Обновлено вчера в 16:00
Культура
Иван Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
Обновлено вчера в 18:01
Авто
Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России
Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Политика
Дату ввода войск в 1968 году в Чехии хотят объявить днём памяти
Депутаты чешского парламента выступили с инициативой объявить 21 августа Памятным днём жертв вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора в 1968 году.
Обновлено вчера в 21:22
Религия
Троица 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
Мы уверены в завтрашнем дне. Потому что на дне мы уже сегодня
Будничный ход этой недели был прерван посередине Днем России.
Обновлено в 01:00
Экономика
Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье
Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено вчера в 03:07
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях с лицами
Нейросеть научили определять обычный фотошоп на фотографиях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:43
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено вчера в 16:32
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.
Обновлено вчера в 23:12
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и провёл встречу с предпринимателями в Мариуполе.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым
Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Обновлено в 02:26