Происшествия
Названа новая версия катастрофы самолёта SSJ 100 в ШереметьевоПрофиль 07:18
Эксперты выдвинули ещё одну версию катастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Не исключено, что причиной инцидента могли стать конструктивные недостатки лайнера.
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Обновлено в 13:33
Футбол
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Авто
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Обновлено в 03:16
Происшествия
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В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Технологии
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Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
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Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Александр Серов не пришел на свадьбу дочери
Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.
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Здоровье
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Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
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Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
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Финляндия — Дания 2:1 (2-й перерыв)
Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко забросил шестую шайбу на ЧМ-2019.
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Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
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Футбол
Футболист «Локомотива» Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона
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Обновлено в 13:23
Политика
Посольство заявило о предвзятости Британии к российским дипломатам
Посольство РФ в Великобритании зафиксировало как минимум 14 случаев пристрастного отношения британской погранслужбы к дипломатам МИД РФ и гостям дипмиссии за последнее время.
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камерой
Обновлено в 14:31
Футбол
Агент Дибалы заявил, что многие игроки покинут «Ювентус» из-за Роналду
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Обновлено вчера в 04:40